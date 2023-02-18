Erdoğan’dan Aleyna’ya ‘geçmiş olsun’ telefonu

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dü, ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aleyna'yı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldırım, genç kızı Başkan Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun kızım" dedi.Erdoğan, kendisine "Nasılsınız" diye soran Aleyna'ya, "Siz iyi oldukça ben daha iyi olacağım inşallah" yanıtını verdi. Aleyna'nın durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, en kısa sürede ziyaret etmeye gayret edeceğini bildirdi. Aleyna ise "İnşallah" diyerek, Erdoğan'a desteği için teşekkür etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Jelyko Komsiç'i İstanbul'da kabul etti. Komsiç, deprem dolayısıyla Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.