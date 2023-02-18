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Giriş Tarihi: 18.2.2023 20:37

Kahramanmaraş'taki deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen deprem soruşturmalarında tutuklu müteahhit ve sorumlu sayısı 15’e yükseldi. Tutuklananlar arasında Badı Saba Sitesi Yapı Denetçisi, Ebrar Sitesi kooparatif başkanı ile 15 Temmuz Apartmanı müteahhidi de bulunuyor.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kahramanmaraş’taki deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 15’e yükseldi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca sorumluların tespiti noktasında titizlikle yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan müteahhit sayısı artmaya devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Kahramanmaraş'taki yıkılan binalara ilişkin tutuklanan müteahhit ve sorumlu sayısı 15'e yükseldi. 11 kişi hakkinda adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında Badı Saba Sitesi Yapı Denetçisi 1 kişi, Ebrar Sitesi Kooparatif Başkanı 1 kişi ile 15 Temmuz Apartmanı müteahhidi M.K de var. Ebrar sitesindeki bina yapımındaki usulsüzlüklere ilişkin tutuklu sayısı 3'e yükselirken 7 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.

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Kahramanmaraş'taki deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
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