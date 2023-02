Kuveyt ülkemizi yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 şiddetindeki asrın en büyük depremi sonrasında destek için en hızlı harekete geçen ülkelerden biri de Kuveyt oldu. Ülkede her düzeyde devlet, STK'lar, hayır kuruşları, şirketler, vatandaşlar yoğun insani yardım faaliyetinde bulundu. Depremin gerçekleştiği 6 Şubat günü Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf'ın talimatıyla, ülkemize ulaştırılacak arama-kurtarma ekibi, tıbbi ekip, sağlık malzemesi ve diğer afet sonrası ihtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde sevki için ülkemizle Kuveyt arasında iki askeri kargo uçağının görev yapacağı bir insani 'Hava köprüsü' oluşturuldu.

7 Şubat'ta Kuveyt İtfaiyesi öncülüğünde 46 kişilik arama-kurtarma ekibi ve acil sağlık ekibi, 6 arama-kurtarma aracıyla birlikte Gaziantep'e intikal etti.

9 Şubat'ta, Emir Şeyh Nawaf'ın talimatı ve Veliaht Prens Şeyh Mişhal'in direktifiyle Kuveyt Hükümeti Türkiye'deki depremzedelere afet yardımı için 15 milyon ABD Doları yardım taahhüdünde bulundu.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı koordinasyonuyla 11 Şubat 2023 tarihinde "Kuveyt Yanınızda" temalı bir canlı yayın bağış kampanyası düzenlendi. Kuveyt Televizyonu'nda (KTV) yarım gün süren kampanyada 20.7 milyon Kuveyt Dinarı (yaklaşık 67.7 milyon ABD Doları) bağış toplandı.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanı Mai Jassem Al-Baghli, 14 Şubat'ta 40 ton insani yardım taşıyan askeri kargo uçağıyla birlikte Gaziantep'i ziyaret etti. Kendisine Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez de eşlik etti.

Kuveyt hükümetin yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Hayır Kuruluşları yardım faaliyetlerine katıldı. Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı onayıyla 30 hayır kuruluşunun ve STK'nın deprem mağduru vatandaşlarımız için insani yardım kampanyası yapacağı açıklandı.

'Hava köprüsü' kapsamında ülkemize 16 Şubat'a kadar 9 askeri kargo uçağı ile yaklaşık 450 ton insani yardım malzemesi iletildi. Söz konusu uçaklarda, Kuveyt Kızılayı 112 ton, Kuwait Society for Relief ve Al-Salam Derneği'nin 1 uçak organizasyonuyla toplanan tıbbi malzeme, çadır, battaniye ve gıda gibi insani yardımlar taşındı.

11 Şubat'ta askeri kargo uçağıyla Zekât House kuruluşundan 'Şifa' doktorlar grubu da Türkiye'ye geldi.Kuveyt Kızılayı, 7 Şubat-7 Mart 2023 tarihleri arasında bir bağış kampanyası başlatmış, ayrıca, Katar ve Türk Kızılaylarıyla 1 milyon ABD Doları yardım taahhüdü anlaşması yaptığını paylaştı.

*Birçok Kuveyt merkezli yardım kuruluşu ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle ayni ve nakdi yardım kampanyaları başlatmış, bazıları da afet bölgelerinde yemek dağıtımı, tedavi, bakım faaliyetlerine katıldı.

ÖZEL SEKTÖR DÜZEYİNDE YARDIM FAALİYETLERİ

Kuveytli şirketlerin de nakdi bağışları oldu. Bunlar arasından öne çıkanlar şunlardır:

*Kuwait Finance House (KFH) (Kuveyt Türk Katılım Bankasının en büyük hissedarı olan Kuveyt merkezli banka) "Kuveyt Yanınızda" kampanyası kapsamında 10 milyon Dolar, ayrıca AFAD'a 10 milyon Doları bağış yapacağını bildirdi.

*Telekomünikasyon şirketi Zain "Kuveyt Yanınızda" kampanyası kapsamında 10 milyon Dolar bağışladığını duyurdu.

*Alshaya Group (Starbucks Türkiye'nin sahibidir) Türkiye ve Suriye deprem yardım çalışmalarına 1 Milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. Grup, 15 Şubat'taki 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasına da 10 milyon TL bağış yapacağını taahhüt etti.

* National Bank of Kuwait'in (NBK) Türkiye ve Suriye'deki yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla Kuveyt Kızılayı'na 3,2 milyon Dolar bağışladı.

*Al-Tijari'nin, Türkiye ve Suriye'deki yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla Kuveyt Kızılayı'na 2 milyon Dolar bağışladı.

* Kuwait Projects Holding Company (KIPCO( Türkiye ve Suriye'deki yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla Kuveyt Kızılayı'na bir milyon Dolar bağışladığını duyurdu.

*Tamdeen Holging'in 3,2 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

*American University of the Middle East (AUM) Türkiye ve Suriye'deki yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 3,2 milyon Dolar bağışladığını belirtti.

BÜYÜKELÇİLİK TARAFINDAN AYNİ YARDIM KAMPANYASI

T.C. Kuveyt Büyükelçiliği tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gören ayni yardım kampanyasında şimdiye kadar yüzlerce ton yardım malzemesi toplandı. Toplanan malzemeler Türk Hava Yolları'yla ülkemize sevkiyatına 11 Şubat 2023 tarihli uçuşlarla başladı. Biri kargo, 5'i tarifeli yolcu uçuşuyla olmak üzere toplam 65 ton yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi. 12 Şubat'ta THY kargo uçağıyla yaklaşık bin adet çadırın Türkiye'ye gönderilirken kalan yardımlar da peyderpey gönderiliyor.