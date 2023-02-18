Şehit oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi: ‘Giyeni ısıtsın’

Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 yıl önce şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın annesi Nihal Mehmethan, şehit oğlunun kıyafetlerini depremzedelere ulaştırmak üzere Çekmeköy Belediyesi'ne teslim etti. Şehit annesi Nihal Mehmethan; "Fatih'i deprem olmadan 1 hafta önce rüyamda gördüm, 'Anne ben çok üşüdüm' dedi. Ben de onun için depremzedelere kıyafetlerini göndermek istedim.Daha önce kimseye kıyıp da veremiyordum. Bu zamana kadar muhafaza ettim, Allah hayırlısı ile giymelerini nasip etsin. Allah bir daha göstermesin. Rabbimden, ölenlere rahmet, kalanlara selamet yaralılara şifa diliyorum. Allah'ımdan kalan sağlıklı ve sıhhatli olanlara da Rabbimden sabır diliyorum" dedi.Anne Mehmethan, kıyafetlerin üzerine de "Afrin Zeytin Dalı Harekatı oğlum Şehit Fatih Mehmethan'ın kıyafetini giyeni ısıtması dileğiyle. Dualarımızdasınız, dualarınızda olmak dileğiyle" notunu yazdı.