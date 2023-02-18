Son asrın en büyük depreminin ardından kollar sıvandı! Afet bölgesinde ilk temeller atıldı...

Deprem felaketinin hemen ardından arama, kurtarma ve yardım çalışmaları için Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yardıma koşan Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi, şimdi de depremzedeler için kalıcı olacak aşevi ve çocuk parkı inşası için kolları sıvadı. Aşevi ve çocuk parkının temellerini atan ekipler, burayı 10 gün içinde tamamladıktan hemen sonra, belediye hizmet binası, yatakhane ve afet koordinasyon merkezinin yapımına başlayacak. Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilecek olan aşevi, günlük 10 bin depremzedeye sıcak yemek servisi yapacak.