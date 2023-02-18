Son dakika: 12. kez toplanan ’Altılı Koalisyon’ deprem manipülasyonunu devam ettirdi

Tüm kamu kurumları bölgede aktif şekilde faaliyet göstermesine rağmen hükümeti hedef alarak birlik ve beraberliğe karşı bölücülük yapan altılı koalisyon, "İktidarın şaşkınlığına, acziyetine ve ayrıştırıcı tutumuna rağmen, depremin ilk anından itibaren sorumluluklarını yerine getiren, ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışan kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz." diyerek siyasi yağmacılığını yeni bir boyuta taşıdı.

AFAD'I HEDEF ALDILAR

Türkiye ve dünyadaki uzmanlarının asrın felaketi olarak tanımladığı depremleri küçümsemeye çalışan altılı koalisyon 17 Ağustos 1999 sonrası afetlerle mücadelede atılan büyük adımları görmezden geldi. Bölgede ilk günden itibaren amansız bir mücadeleye girişen AFAD'ı hedef alan altılı koalisyon, "Eskiden Başbakanlığa bağlı olan AFAD'ın kurumsal kapasitesinin zayıflatılması, liyakatten yoksun insanlara üst düzey kadrolarda sorumluluk verilmesi, depreme dayanıksız binalara hiçbir rapor istenmeden imar affı çıkarılması ve inşaat sektöründe yolsuzluklara kapı aralayan ölçüsüz rant hırsı milletimize ölümcül bir fatura ödetmiştir." diyerek kendi küçük siyasi hesaplarını gizlemeye çalıştı.

SİYASİ YAĞMACILIK

Depremin ilk anından itibaren aynı "devlet yok","AFAD çalışmıyor" yalanını devam ettiren koalisyonun üyeleri, enkaz üzerinde yaptıkları siyasi yağmacılığa rağmen hükümeti kutuplaştırıcı olmakla suçlayarak, "Kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmemiş, tek bir merkezden alınan kararlar çalışmaları yavaşlatmıştır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgına karşı alınan tedbirleri bugün açıklamasına rağmen iktidarın barınma, seyyar tuvalet ve hijyen konusunda yeterli adımları halen atmadığı, bölgede salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirleri de almadığı iftirasını atan altılı koalisyonun üyeleri, tahliye planı ve iç göçle ilgili herhangi bir plan ve yönlendirme olmadığı yalanıyla kirli bir algı operasyonuna imza attı. Zira hükümetin yetkili kurumları ilk andan itibaren tahliye planı ve olabilecek göçlerle ilgili gerekli açıklamaları yapmıştı.