Tüm kalbimizle sizinleyiz’

Türkiye'de yaşanan "asrın felaketi" sonrası tüm dünya Türkiye ile dayanışma içine girdi. 12 bine yakın arama kurtarma personelinin yanı sıra depremzedeler için gönderilen yardımlar dünya ile kurulan gönül bağını hissettirdi. Denize kıyısı olan Moritanya'dan deniz ürünleri konservesi gönderilirken, gelirlerinin büyük kısmı kahveden gelen Etiyopya gibi Afrika ülkelerinden kahve gönderildi. Gürcü kadınlar kış için hazırladıkları konserveleri Türkiye için kilerden çıkardı, Bulgar çocuklar kumbaralarını kırarak deprem bölgesindeki akranlarına gönderdi.Deprem felaketi sonrası ülkeleri yardımlaşan iki kadının birbirine sarılması da dayanışmayı gözler önüne serdi. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun sarıldığı anın fotoğrafı iki ülkenin dostluğunu bir kez daha gösterdi. Brezilya'da kurtarıcı İsa heykeline Türkiye ve Suriye bayrakları asılırken, Papa depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Afrika ülkeleri paylaşabilecekleri her şeyi Türkiye için seferber etti. Afrika açılımı sonrası yüreklere dokunan Türkiye'ye deniz ürünlerinden kahveye birçok ürün destek için gönderildi. Zambiyalı Müslümanların topladığı 100 bin dolar ile tıbbi ekipman Güney Afrika üzerinden Türkiye'ye yollandı. Senegal'de 3 ton ilkyardım malzemesi hazırlandı. Senagalli futbolcu Mame Thiam, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği tarafından organize edilen dayanışma etkinliğine 2 tane imzalı forma hediye etti. Afrika'da camilerde dualar edildi. Cibuti'de Sultan 2. Abdülhamid Han Camii'nde depremde ölenler için mevlit okutuldu.Azerbaycan depremin ilk gününden bu yana "Acınız acımızdır" diyerek iki ülke kardeşliğini dünyaya gösterdi. Azerbaycan'dan yapılan yardımların yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği de kırmızı gül çelenkleriyle donatıldı. Gürcü kadınlar bin bir emekle hazırladıkları kışlık konserveleri Batum Başkonsolosluğu yardım merkezine gönderdi. Bulgar çocuklar da kumbaralarındaki paraları deprem bölgesine bağışladı. 2020'de Hırvatistan'daki Petrinja depreminde Türkiye seferber olmuştu, Türkiye'nin yaşadığı zor zamanda da Petrinja halkının desteği yürekleri ısıttı.Depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Hollanda Gouda'daki anma programında St John Kilisesi'nin çanları İstiklal Marşı'nı çaldı.