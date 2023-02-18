Üniversitelerde uzaktan eğitim 20 Şubat’ta başlıyor

Depremlersonrası üniversitelerin bahar dönemindeki durumu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde ikameti olan veya eğitim alan yaklaşık 627 bin öğrenci bulunduğunu belirten Özvar şunları söyledi:dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat'tan itibaren başlatılabilecek. Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek.programlarda eğitim yüz yüze sürecek. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden, uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilecek.edenler bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek ve bu süre azami öğrenim süresinden düşürülecek.üniversitelerinde deprem bölgesinde birinci derece yakını vefat eden veya konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerin, bahar dönemi taksitleri güz dönemine ertelenebilecek. Okul ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçlarında kolaylık sağlanacak.lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerden 6 Şubat ve sonrasındaki katılamadıkları sınavlar, ileri bir tarihte yapılabilecek.