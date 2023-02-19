Güney Koreli ekibe videolu teşekkür

Hatay'da çalışmalara katılan Güney Koreli arama kurtarma ekibinin ilk grubu, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan ülkenin başkenti Seul'de yer alan Incheon Havalimanı'na uçakla gitti. Türkiye-Kore Dayanışma Platformu, Güney Koreli arama kurtarma ekibine teşekkür etmek amacıyla bir video hazırladı. Uçak kokpitinden sesi iletilen bu video, Koreli ekibe duygusal anlar yaşattı. Korece teşekkür edilen videoda, şu mesajlar yer aldı: "Ülkemizin en çok yardıma ihtiyacı olduğu esnada 10 bin kilometre öteden Güney Koreli Uluslararası Kurtarma Ekibi'nin dost eli bizlere ulaştı... Türkiye-Kore dostluğuna uzun yıllar adamış kardeşleriniz olarak bizler, akıttığınız her bir alın teri için minnettarız... Dostluğumuz sadece Kore Savaşı'ndan ibaret değil, biz her zaman kardeş ülkeyiz."