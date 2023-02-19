İki can daha kurtarıldı şükürler olsun

Hatay Antakya'da Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde çıkarıldı. General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında sabah saatlerinde ses duyan ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibinin enkazdaki yoğun çalışmaları saatler sonra sonuç verdi. Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, Suriyeli Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kırgız arama kurtarma ekibinin komutanı Albay Rısbek Coldoşbayev: Bu enkazın başına sabah 08.00'de geldik. Arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ses aldık. Bunun üzerine çalışmalarımızı hızlandırdık. Kişilere sağ ulaştığımızda gerçekten çok sevindik. Türk halkının çok sabırlı olduğunu gördük, bu da bizi çok duygulandırdı.Muhammed Accar, hayatta kalabilmek için kendi idrarını içtiğini anlattı. Çocuklarının birkaç gün sonra seslendiğinde kendilerine cevap vermediğini söyleyen Accar "Bir kızımın bacağında sorun vardı. En küçük evladım depremden önce meyve almamı istemişti. Son isteğini yerine getiremedim" diye gözyaşı döktü.Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Samir Muhammed Accar'ın enkaz altındayken ekiplerle ilk teması kameralara yansıdı. Baba Accar'ın çocuklarının içeride kaldığını anlattığı ve su istediği görüldü.ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ile Günaydın yazarı kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. İkili, 296 saat sonra enkazdan çıkarılan Samir Muhammed Accar'ın da sağlık durumunu kontrol etti.