Muhalifler, halkı kışkırtarak engelledi... O bölge de yerle bir oldu

Türkiye asrın felaketini yaşarken, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İskenderun'da muhalif kesimlerce engellenen kentsel dönüşüm üzerinden kara propaganda peşine düştü. Antmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İskenderun'un riskli bölge ilan edilmesine" karşı çıktığını söyleyip algı operasyonuna soyundu. SABAH, İskenderun'da son 10 yıl içerisinde kentsel dönüşümle ilgili yaşananları araştırdı.Hatay'ın İskenderun ilçesi sınırlarındaki Meydan Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı, Esentepe ve Modernevler mahallelerinde 786 bin metrekare büyüklüğündeki alan, 16 Eylül 2013'te Bakanlar Kurulu kararı ile 'Riskli Alan' olarak ilan edildi. İskenderun Körfezi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Yenileme İmar ve Kamulaştırma Derneği, radikal sol örgütler ve başını muhtarların çektiği bazı vatandaşlar, onaylı imar planı değişiklikleri ile riskli alanlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararını Danıştay'a taşıdı. Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 14. Dairesi'nce durduruldu.Bakanlar Kurulu, kararın mahkemece iptal edilmesi üzerine tekrar harekete geçti. Alanlardaki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'inin ruhsatsız olması ve üzerindeki yapılaşmanın can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle 2 Ekim 2017'de Bakanlar Kurulu kararıyla bölge yeniden 'Riskli Alan' olarak ilan edildi.Karara karşı yeniden aynı kesimlerce dava açıldı. Kanun Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olarak hızlı tarama yöntemi ile Hacettepe Üniversitesi'ne teknik rapor hazırlatıldı. Raporda, kamu yararı da göz önünde bulundurulduğunda alan bazlı dönüşümün yerine, gerektiğinde yapı bazlı dönüşümün teknik ve ekonomik açılardan daha uygulanabilir bir seçenek olacağı değerlendirilerek, 2017 yılında alınan kararın da iptali istendi.11 yılı aşkın bir süre devam eden yargılama süreci sonrası mahkeme kararı kesinleşince 2013 yılında alınan karar, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 5 Şubat 2022'de yürürlükten kaldırılmak zorunda kalındı.Yandaş Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri ise devletin iki kez aldığı riskli alan kararlarını ve Danıştay'a açılan iptal davalarını görmezden gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamaya kalktı.Devletin iki kez riskli alan ilan ettiği Numune Mahallesi'nde 100 bina, Meydan Cumhuriyet Mahallesi'nde 50 bina, Pınarbaşı Mahallesi'nde 18 bina, Modernevler Mahallesi'nde 3 bina, Esentepe Mahallesi'nde 14 bina yıkıldı. 5 mahalledeki büyük yıkımda binden fazla insan yaşamını yitirdi.AK Parti hükümetinin İskenderun'da gerçekleştirmek istediği kentsel dönüşümdeki kararlılığı o dönemki gazete kupürlerine de yansıdı. Hükümetin kararlılığı, 7 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan "İskenderun'da kenstsel dönüşüm heyecanı" ve 10 Ağustos 2015 tarihli SABAH Gazetesi'nde yer alan "2'nci büyük dönüşüm İskenderun'da olacak" başlıklı haberlerinde açıkça görüldü.Gece gündüz kara propaganda peşine olan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın 2020 yılında başka bölgelerde yapılacak kentsel dönüşümlere de karşı çıkarak insanları örgütlenmeye davet ettiği görüldü. Atay'ın Mersin ve İstanbul'un Güngören ilçesindeki Küba Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşümlere karşı çıkarak "Böyle bir şeye karşı kesinlikle mahalleli açısından da sosyalist devrimci, demokrat örgütlerinin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor" dediği belirlendi.'Deprembölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayımlanan çarpıtma haberle ilgili Çevre, Şehircilik Bakanlığı da açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yüzde 65'inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir. Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu'nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir."Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş'in kentsel dönüşüm kararının iptal edilmesinin ardından "2013 yılı ve sonrasındaki iki bakanlar kurulu kararını da iptal ettirmeyi uzun uğraşlar sonucunda başardığını belirterek Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Meydan Mahallemiz riskli alandan çıkarılmıştır" dediği ortaya çıktı.