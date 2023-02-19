Sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engelledi! SABAH ekibi büyük yıkım yaşanan o mahalleleri görüntüledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Numune Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Meydan Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Meydan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi Bakanlık tarafından 2013 yılında 'Riskli Mahalle' statüsüne alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki riskli yapıları yıkarak kentsel dönüşüm yapmak ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek istiyordu. Bakanlığın çalışması TİP'li Barış Atay ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile yargıya taşındı. 2017 yılında mahkeme 'Riskli Mahalle' kararını iptal etti. 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli Mahalle' kararı yine mahkeme tarafından iptal edildi. Yargı kararı sonrası 'Riskli Mahalle' kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından geri alındı. Sol örgütler sevinç çığlıkları atarken, bugün o bölge yüzlerce vatandaşımıza mezar oldu. SABAH ekibi o mahalleleri görüntüledi.
SOL ÖRGÜTLER HALKI KIŞKIRTTI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için harekete geçti. Riskli mahalleler belirlenecek, yapılar kentsel dönüşümle yenilenecekti.
Bakanlık, büyük bir direnç ile karşılaştı. Bunun nedeni ise TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhalif bazı siyasiler ile sol örgütlerin bölge halkını kışkırtmasıydı. Kamuoyu türlü çarpıtmalar ile yanlış bilgilendirildi ve Bakanlığın riskli mahalle belirleme çalışması sonuca ulaşamadı.
(Deprem sonrası SABAH ekibinin çektiği fotoğraf)
YARGIDAN KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL
Hatay İskenderun'da yapılacak olan riskli mahalle çalışması ile ilgili süreç direniş sonrası yargıya taşındı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın riskli mahalle kararını iptal etti. 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın benzer kararı yine mahkemece reddedildi.
(Deprem sonrası SABAH ekibinin çektiği fotoğraf)
SOL ÖRGÜTLERİN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTIKLARI YER ONLARCA İNSANA MEZAR OLDU
Bakanlığın riskli mahalleleri belirlemek için hayata geçirmek istediği çalışma sol örgütlerin engellemesi ve mahkeme kararı ile durdu. Sol örgütler bu gelişme sonrası galibiyet kutlamaları yaptı, sevinç naraları attı. 13 Şubat'ta depremin en sert vurduğu noktalar arasında sol örgütlerin ve Barış Atay'ın sevinç çığlıkları attığı o bölge de yer aldı.
SÖZCÜ ÇARPITTI
Sözcü bugün manşetinde bir çarpıtma habere imza attı. Daha önce bölgede sol örgütlerce engellenen çalışmalar ve mahkeme kararı görmezden gelindi. Kararın geçen yıl kaldırıldığı iddia edildi. 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haberdeki çarpıtmalar kısa süre içinde ortaya çıkarıldı.
SABAH O MAHALLELERİ GÖRÜNTÜLEDİ
Sabah ekibi, İskenderun'da kentsel dönüşümün sol örgütlerin kışkırtması sonucu engellendiği ve büyük yıkım yaşanan mahalleleri görüntüledi. Mahallelerde neredeyse ayakta kalan bina olmaması dikkat çekti.
ENGELLENMESE BÖYLE OLACAKTI
Kentsel dönüşüm için proje hazırlanmıştı. İskenderun Belediyesi'nin YouTube kanalından proje tamamlandığında İskenderun'un nasıl bir yer olacağına dair görüntüler paylaşılmıştı. Sol örgütler halkı kışkırtmasa, manipüle etmese, bugün belki de bu bölge de çok daha az bir yıkım yaşanacak ve İskenderun aşağıdaki karelerdeki gibi bir yer olacaktı.