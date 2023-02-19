Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Gaziantep'teki Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.2.2023 20:08 Son Güncelleme: 19.2.2023 20:17

SON DAKİKA: Gaziantep'teki Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı

Son dakika haberi: Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.

AA
SON DAKİKA: Gaziantep’teki Emre Apartmanı’nın müteahhitleri tutuklandı

Son dakika haberi... Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı
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