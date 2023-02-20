CHP kentsel dönüşüm projelerine karşı

CHP'nin; riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu ifade edildi. Afyonkarahisar Merkez'e bağlı Mısri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm girişimleri de CHP tarafından engellendi. CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal'ın TBMM'de, dönüşümü engellemek için verdikleri mücadeleyi anlatan bir konuşma yapığı da meclis kayıtlarında yer alıyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yapmış olduğu paylaşımda, CHP'nin söz konusu kentsel dönüşümü nasıl engellediğini açıkladı. Özkaya şu ifadeleri kulland: "Evet 20 civarında CHP Milletvekili geldi, İYİ Partililerle birlikte Afyonkarahisar'ın yüzyılını kurtaracak Z+3,+4 kat olan projeyi 8-10 kat olmalı diye insanları kışkırtıp engellediler. Allah korusun Afyonkarahisar'da bir deprem olursa ve insanımız zarar görürse vebalini de üstlenirler."İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 275 konut, 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi, eğitim, otopark, alışveriş merkezi, sosyal donatı ve yeşil alanların yapılmasına ilişkin projenin iptaline de dava açmıştı. CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam, İBB Meclis Üyeleri İsa Öztürk, Özgür Aydın ve Hüseyin Sağ, rezerv alanı ilan edilen Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi için İBB tarafından 2015 yılında hazırlanan kentsel dönüşüm planlarına kamu yararı taşımadığı ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı. Proje CHP'nin iptal davasına rağmen İstanbul 4. İdare Mahkemesi; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönünde karar almıştı.