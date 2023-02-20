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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin vurduğu illerdeki organize çalışmalara, mucize kurtuluş hikayelerine tanıklık eden Gölcük depremzedeleri: Bu depremde devletimiz iyi toparlanladı. 1999’da kepçeyle rastgele arama yapılıyordu

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık
17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Büyük Marmara depremi olarak bilinen felaket 03.02'de hayatları kararttı. 6 Şubat'ta K.Maraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet-millet dayanışmasıyla 10 bine yakın can enkaz altından kurtarıldı. Gölcük depreminde enkazlara günlerce gidilemediği için yakınlarını kaybedenler SABAH'a konuştu.




Gölcük Depremi'nde kızını, eşini ve sağ kolunu kaybeden Beyhan Softaoğlu:
Son depremde devlet felaket bölgelerine çabuk geldi. Aksaklıklar elbet olacak 10 koca il. Cumhurbaşkanı'na bakıyorum sürekli bölgede. Bize kim geldi bilmiyorum. O zaman ne AFAD var ne AKUT, ne arama -kurtarma ekipleri. Şimdi izliyorum. Saatler sonra enkazdan canlı kurtarıyorlar. Eğer sağlıkçılar o dönemde de daha enkazın içinde damar yolu açsaydı, oksijen verseydi, belki kolumu kaybetmeyecektim, kızımı kaybetmeyecektim. 3 gün kaldık göçük altında. 17 yaşında gencecik bir kızdı yavrum. Bir kolum kopmuştu, tek kolumla son kez okşayabildim başını. 'Merak etme anne, kurtulacağız' dedi ve bayıldım. Hastanede aylar sonra öğrendim yavrumun ve eşimin öldüğünü. 3 gün sonra devlet gelmiş buralara. Beni komşular kurtarmış.




BİZİM ZAMANIMIZDA HİÇBİR ŞEY YOKTU

Gölcük Depremi'nde astsubay oğlu Serkan'ı kaybeden ve kendisi de 16 saat sonra enkazdan çıkabilen Emine Cebeci:
14 kez ameliyat edildim. Sonra oğlunun öldüğü haberini aldım ama cenazesine ulaşamadım. 4 koca yıl kimsesizler mezarlığında oğlumun cenazesini aradım. Sonunda bir mezarda umutlandım. Gölcük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kadar mezardan çıkarılan kemiklerle aynı araçla yolculuk ettim. Testler yapıldı. Ceset, oğlum Serkan'a aitti. Oğlumu yıllar sonra kendi ellerimle mezara gömdüm. Şimde DNA testi yapılmadan bebekler, ailelerine bile teslim edilmiyor.




Evet son depremde eksiklikler oldu ama 10 büyük il, hava soğuk. Bizim zamanımızda ne arama -kurtarma ekibi ne sağlıkçılar vardı. Enkazdan çıkana su veriyorlardı. Şimdi bakıyorum her enkazın başında arama kurtarma ekibinin yanında sağlıkçılar var. Damar yolu daha enkazın içinde açılıyor.



YAVRUM KAYBOLDU, ŞİMDİ İSE DEVLET ÇOCUKLARIN İZİNİ DEDEKTİF GİBİ SÜRÜYOR

Gölcük Depremi'nden eşiyle birlikte sağ kurtulan ancak o dönem 7 yaşında olan kızı Gözde'yi kaybeden Nilgün Karamert:
24 yıldır Gözde'nin izini sürüyorum. Kimsesizler mezarlığında toprağın altında bile aradım. Onu bulmak için kitap yazdım. Gözde'yi bir gün bulacağıma inanıyorum. Bu depremde ise bebekler kaybolmasın diye dedektif gibi her detay izleniyor. Yaralılar hastaneye gönderilirken kimlik oluşturuluyor. Yakınları e-nabızdan hangi hastanede olduğu bilgisini alıyor.



9 saat arayla iki büyük deprem olmasına rağmen devlet iyi toparlandı. 'Devlet neredeydi' diyemem. Muhalefet siyaset yapmasın.
Şimdi enkazda ısıdan cihazlarla canlı olduğunu buluyorlar. Biz de kepçeler çalıştı. Şu anda o kadar bilinçli kurtarmalar yaşanıyor ki. Hiç kıyaslanamaz. Biz rastgele arandık.

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Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık
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