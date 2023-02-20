Devlet, bugünkü gibi çabuk olsaydı biz o acıları yaşamayacaktık

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Büyük Marmara depremi olarak bilinen felaket 03.02'de hayatları kararttı. 6 Şubat'ta K.Maraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet-millet dayanışmasıyla 10 bine yakın can enkaz altından kurtarıldı. Gölcük depreminde enkazlara günlerce gidilemediği için yakınlarını kaybedenler SABAH'a konuştu.Son depremde devlet felaket bölgelerine çabuk geldi. Aksaklıklar elbet olacak 10 koca il. Cumhurbaşkanı'na bakıyorum sürekli bölgede. Bize kim geldi bilmiyorum. O zaman ne AFAD var ne AKUT, ne arama -kurtarma ekipleri. Şimdi izliyorum. Saatler sonra enkazdan canlı kurtarıyorlar. Eğer sağlıkçılar o dönemde de daha enkazın içinde damar yolu açsaydı, oksijen verseydi, belki kolumu kaybetmeyecektim, kızımı kaybetmeyecektim. 3 gün kaldık göçük altında. 17 yaşında gencecik bir kızdı yavrum. Bir kolum kopmuştu, tek kolumla son kez okşayabildim başını. 'Merak etme anne, kurtulacağız' dedi ve bayıldım. Hastanede aylar sonra öğrendim yavrumun ve eşimin öldüğünü. 3 gün sonra devlet gelmiş buralara. Beni komşular kurtarmış.14 kez ameliyatedildim. Sonra oğlununöldüğü haberinialdım ama cenazesineulaşamadım. 4koca yıl kimsesizler mezarlığındaoğlumun cenazesiniaradım. Sonunda bir mezardaumutlandım. Gölcük'tenİstanbul Adli Tıp Kurumu'nakadar mezardan çıkarılankemiklerle aynı araçla yolculukettim. Testler yapıldı.Ceset, oğlum Serkan'a aitti.Oğlumu yıllar sonra kendiellerimle mezara gömdüm.Şimde DNA testi yapılmadanbebekler, ailelerine bile teslimedilmiyor.Evet son depremdeeksiklikler oldu ama 10büyük il, hava soğuk. Bizimzamanımızda ne arama-kurtarma ekibi ne sağlıkçılarvardı. Enkazdan çıkanasu veriyorlardı. Şimdi bakıyorumher enkazın başındaarama kurtarma ekibininyanında sağlıkçılar var.Damar yolu daha enkazıniçinde açılıyor.24 yıldır Gözde'nin izini sürüyorum.Kimsesizler mezarlığında toprağın altındabile aradım. Onu bulmak için kitap yazdım.Gözde'yi bir gün bulacağıma inanıyorum.Bu depremde ise bebekler kaybolmasındiye dedektif gibi her detay izleniyor.Yaralılar hastaneye gönderilirkenkimlik oluşturuluyor. Yakınlarıe-nabızdan hangi hastanede olduğubilgisini alıyor.9 saat arayla iki büyükdeprem olmasına rağmendevlet iyi toparlandı. 'Devletneredeydi' diyemem.Muhalefet siyaset yapmasın.Şimdi enkazdaısıdan cihazlarla canlıolduğunu buluyorlar.Biz de kepçelerçalıştı. Şu anda okadar bilinçli kurtarmalaryaşanıyorki. Hiçkıyaslanamaz.Bizrastgelearandık.