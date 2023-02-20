Karadeniz Bölgesi İlleri ve Haritası - Karadeniz Bölgesi’nde Yer Alan İller Hangileri?

Türkiye'nin her yanının kendine has güzellikleri vardır. Bundan dolayı da çok fazla turisti kendisine çekmektedir. İnsanların hoşlarına giden bölgelerden birisi Karadeniz Bölgesi'dir. Özellikle yeşillik olan görüntüsü insanları cezbetmektedir. Oldukça güzel şehirleri içerisinde bulunduran Karadeniz Bölgesi ile ilgili merak edilen pek çok detay vardır. Peki Karadeniz Bölgesi Şehirleri nerelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Karadeniz Bölgesi İlleri

Karadeniz Bölgesi ülkemizde en çok şehri kapsayan bölgelerdendir. Burada bulunan her bir şehrin kendine has güzellikleri vardır. Karadeniz Bölgesi'ni gezmek isteyen kişiler buraya gitmeden evvel bu bölgedeki şehirleri öğrenmelilerdir. Aksi takdirde istedikleri şehirleri gezemeyebilirler. Ya da gezmeyi unutabilirler. Karadeniz Bölgesi'nin tamamını gezebilmek için günler gerekmektedir. 18 tane şehri içinde barındıran bir bölgedir. Bu şehirlerin neler olduğunu hem Karadeniz Bölgesini gezecek kişiler hem de öğrenciler internet üzerinde sık sık araştırırlar. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan iller ise şunlardır:

Artvin

Rize

Bayburt

Trabzon

Gümüşhane

Giresun

Ordu

Tokat

Amasya

Samsun

Sinop

Çorum

Kastamonu

Bartın

Karabük

Zonguldak

Düzce

Bolu

Karadeniz Bölgesi Haritası

Türkiye'de bulunan bölgelerin ayrı ayrı haritalarını edinmek mümkündür. Bu haritalar arasında içinde en çok şehri barındıracak olanlardan birisi ise kesinlikle Karadeniz Bölgesi haritasıdır. Karadeniz Bölgesi haritası üzerinde 18 tane şehre rastlanacaktır. Karadeniz Bölgesi'nde toplam 18 şehir ve 194 ilçe bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi'ni gezmek isteyen bir kişi mutlaka Karadeniz Bölgesi Haritası edinmelidir. Çünkü bu bölgede birçok şehir olduğu için gezilecek yer de çoktur. Harita olmadığı müddetçe gezmeye giden kişiler asıl görülmesi gereken yerleri göremeden evlerine dönebilirler. Bu gibi olayların önüne geçmek için Karadeniz Bölgesi haritası gereklidir.

Karadeniz Bölgesi Bitki Örtüsü

Karadeniz Bölgesi ağırlıklı olarak her mevsimde yağışlıdır. Kıyı bölgelerinde ise gür ormanlar bulunmaktadır. Sıcaklık ve iklim şartları yönünden Karadeniz bitki örtüsü ormanlık alanların kıyı bölgelerden itibaren görülmesi üzerinde etkili olmuştur. Ancak insanların yaşam alanlarının kıyı bölgeler olması nedenleriyle kıyı bölgelerindeki Karadeniz Bölgesi bitki örtüsü içerisinde bulunan ormanlık alanlar kesilmiştir. Kıyılardan 600 metre yüksekliklere kadar geniş yapraklı ormanlar yer almaktadır. Kıyı kesiminde Karadeniz bitki örtüsünden kaynaklı olarak meşe, kestane, kızılağaç ve kayın ağaçları vardır. Ancak 600-1500 metre arasında ise karışık orman örtüsü görülmektedir. 1500-2100 metre arasındaki yüksekliklerde ise iğne yapraklı ormanlar bulunmaktadır. Bu yükseklikte çoğunlukla köknar, sarıçam, ladin ve karaçam yetişmektedir. Karadeniz bitki örtüsü bakamından yeşillikler ile kaplıdır. Ve ülkemizdeki ormanların yaklaşık olarak %15'lik gibi büyük bir kesimi bu bölgede bulunmaktadır.

Karadeniz Bölgesi İklimi

Karadeniz Bölgesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Bu bölgeyi gezmeye gidecek olan kişiler hava şartlarının nasıl olduğunu önceden öğrenmek isterler. Çünkü o kişiler gittikleri yerin havasına göre giyinmelilerdir. Bu yüzden internet üzerinde Karadeniz Bölgesi iklimi sık sık araştırılır. Ülkemizin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında görülen bu iklim, her mevsim yağışlı ve denizin termal özelliklerine sahip ılıman bir iklimdir. Bu iklimde, barometre minimumlarına ve orografik koşullara bağlı olarak yağmurlar meydana gelmektedir. Bu iklim tipinde, yıl boyunca nadir görülen don olaylarına rağmen, sis olayı bazı yerlerde etkilidir. Bununla birlikte, bu iklim tüm kuzey kıyılarımızda aynı özelliği göstermemektedir.

Karadeniz Bölgesi Gezilecek Yerleri