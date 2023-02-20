Tıp, Diş Hekimliği mühendislikte yüz yüze eğitim devam edecek

Depremzedelerinacil barınma ihtayıcını gidermek için alınan yurtların kullanılması ve okulların uzaktan eğitime geçmesi kararı üzerinden boş söylemlerle siyaset devşirmeye çalışan muhalefet trollerinin algı oyunları yine boşa çıktı. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 2022-2023 Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin merak edilenleri yanıtladı.1-Karar nisan başında yeniden gözden geçirilecek. Şartlar elverişli hale gelirse harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirilecek. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacak.2-Tıp'ın 4., 5. ve 6.; Diş Hekimliği'nin 4 ve 5., Veterinerlik Fakültesi'nin 5. sınıf ögrencileri; '7+1' programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri'nin (+1) dönemdeki öğrencileri; Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri; Spor Bilimlerinin '+1' veya '+2' dönemdeki öğrencileri; '3+1' veya '2+1' programı uygulayan meslek yüksekokullarının '+1' dönemdeki öğrencileri; Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencileri uygulamalı eğitimlerini yüz yüze yapabilecek.3-Öğrenciler zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirecek.4-Üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme yapabilmeleri ve bilişim alanında iş birliği yapabilmeleri için. Deprem bölgesinde olup eşleştirilmeyen bazı üniversitelerin mevcut durumu yerinde değerlendirilecek.5-Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde ve "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olan haktan faydalanabilir.6-Başvuru dilekçesi ile özel öğrenci olmak istenen üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurulur. Dilekçeye YÖK e-transkript üzerinden alınan öğrencilik belgesini de eklenir.Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmez.7-Talep eden her üniversite öğrencisi faydalanabilir.8-6 Şubat ve sonrasında 2022- 2023 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait sınavlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi sınavları yapacak.