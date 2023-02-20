Yerli ve milli gemilerimiz depremzedeye şifa dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için sahra hastanesine dönüştürülen Türkiye'nin en büyük amfibi çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, hastane olarak depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.SABAH ekibi, Hatay'daki MMK Metalurji Limanı Limanı'nda demirli TCG Bayraktar'a çıkarak verilen hizmeti yerinde takip etti. TCG Bayraktar verdiği hizmet ile bölgenin sağlık ihtiyacının yüzde 30'nu sırtlayarak büyük bir görevi yerine getiriyor. 7 gün 24 saat aralıksız vatandaşlara sağlık hizmeti veren yüzen hastanelerden 'TCG Bayraktar'da şimdiye kadar 3 bin 100 kişiye bakıldı, 20 ameliyat yapılırken 15 kişiye yoğun bakım hizmeti verildi. Bölge halkı da TCG Bayraktar'ın gelmesinin ve böyle bir hizmet sunmasının kendilerini güvende hissettirdiği dile getiriyor.82 sağlık çalışanının görev yaptığı TCG Bayraktar'da acil tıp uzmanlarından, kalp damar cerrahına, çocuk doktorundan ortopedi uzmanlarına kadar pek çok branş dalında uzman ve pratisyen hekim görev yapıyor. Mesai mefhumunun olmadığı gemide, hasta ne zaman gelirse gelsin aciliyet durumuna göre 7/24 hekimlerin ve diğer sağlık personelinin güleryüzlü ilgisiyle karşılaşıyor.