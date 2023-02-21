Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı

2004 YILINDA EMEKLİ OLDU

Bu rütbe ile Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı ve 49'uncu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1991 yılında tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Eruygur, 1991 – 1993 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı, 1993 – 1996 yıllarında Topçu Füze Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı yaparak 1996 yılında korgeneralliğe terfi ederek sırasıyla; 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. 4 Ağustos 2000 tarihinde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevine atanan Eruygur, 31 Temmuz – 3 Ağustos 2002 tarihleri arasında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. İstiklâl ve TSK üstün hizmet madalyaları sahibi olan Orgeneral Eruygur, 30 Ağustos 2004'te emekli oldu.

FETÖ KUMPASLARIYLA TUTUKLANDI

Şener Eruygur, emekli olduktan sonra 2006- 2010 tarihleri arasında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanlığı yaptı. Mukaddes Eruygur ile evli olup, iki çocuk babasıydı. Fransızca ve İngilizce bilmekteydi. Eruygur, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpasları sonucunda gözaltına alınan ve 06 Temmuz 2008'de "terör örgütü lideri olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 2013 yılında FETÖ'nün Ergenekon kumpası davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezana çarptırılan Eruygur'un cezası 2016 yılında Yargıtay tarafından bozuldu.