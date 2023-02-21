Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur (82) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eruygur'un Türk Bayrağına sarılı cenazesi Büyük Selimiye Cami'ne getirildi. Tabutun önüne Eruygur'un fotoğrafı ve madalyaları konulurken usul gereği cenazenin başında albaylar saygı nöbeti tuttu.
Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, diplomat oğlu Kemalettin Eruygur, kızı Ayça Eruygur ile gelini Özlem Eruygur taziyeleri kabul etti. Cenazeye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ile çok sayıda askeri yetkili katıldı. Eruygur, Üsküdar Büyük Selimiye Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve yapılan askeri tören sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1960 YILINDA GÖREVE BAŞLADI
17 Haziran 1941 yılında Erzurum'da doğan Şener Eruygur, Kuleli Askeri Lisesi'nden ve 1960 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1961 yılında Topçu Okulu'nu bitiren Orgeneral Eruygur, 1971 yılına kadar çeşitli topçu birliklerinde takım ve batarya Komutanı ile karargah subayı olarak hizmet etmiştir. 1971 – 1973 yıllarında Kara Harp Akademisi öğrenimini tamamladı. 1973 – 1974 Öğretim Döneminde Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitiren Org. Eruygur, 1975 yılında NATO Savunma Koleji'nden mezun oldu. 1976 – 1978 yıllarında Bükreş Kara Ataşeliği, 5'inci Kolordu Topçu Grup Komutanlığı ve 105'inci Topçu Alay Komutanlığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği ve 1'inci Ordu Harekat Başkanlığı görevlerini yapan Eruygur, 1987 yılında tuğgeneralliğe yükseldi.
2004 YILINDA EMEKLİ OLDU
Bu rütbe ile Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı ve 49'uncu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1991 yılında tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Eruygur, 1991 – 1993 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı, 1993 – 1996 yıllarında Topçu Füze Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı yaparak 1996 yılında korgeneralliğe terfi ederek sırasıyla; 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. 4 Ağustos 2000 tarihinde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevine atanan Eruygur, 31 Temmuz – 3 Ağustos 2002 tarihleri arasında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. İstiklâl ve TSK üstün hizmet madalyaları sahibi olan Orgeneral Eruygur, 30 Ağustos 2004'te emekli oldu.
FETÖ KUMPASLARIYLA TUTUKLANDI
Şener Eruygur, emekli olduktan sonra 2006- 2010 tarihleri arasında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanlığı yaptı. Mukaddes Eruygur ile evli olup, iki çocuk babasıydı. Fransızca ve İngilizce bilmekteydi. Eruygur, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpasları sonucunda gözaltına alınan ve 06 Temmuz 2008'de "terör örgütü lideri olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 2013 yılında FETÖ'nün Ergenekon kumpası davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezana çarptırılan Eruygur'un cezası 2016 yılında Yargıtay tarafından bozuldu.