Halden anlayan şehre sığındık

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için çok sayıda il seferber oldu. Depremin ilk günlerinden itibaren depremzedelere kucak açan Erzincan'a 3 bin 500'e yakın depremzede geldi. Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan ve evleri yıkılmadığı için kendilerini şanslı sayan öğretmen Hatice Kalaylı da eşi ve 2 çocuğu ile Erzincan'a sığınan depremzedelerden oldu. Yardım istemeye çekindiklerini söyleyen Kalaylı, "Erzincan'a gelince doğrudan AFAD'a gittik. Oradaki görevliler bize çok yakın davrandı. Erzincan daha önce depremi yaşayan bir şehir olduğu için buraya geldik. Halden anlayan bir şehir. Buradakiler, depremzedelere nasıl yaklaşılacağını biliyor. Erzincan'dakiler yaraları sarmayı çok iyi biliyor" diye konuştu. Kalaycı, "KYK yurdunda kaldığımız üç gün boyunca çocuklar zorlandılar ama sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir kreş açıldı. Çocuklar depremin etkilerini unuttular" dedi.