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Giriş Tarihi: 21.2.2023 22:40 Son Güncelleme: 21.2.2023 22:44

Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemisinde bir bebek daha dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemisinde bir bebek daha dünyaya geldi

Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG BAYRAKTAR gemisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralı sarmak için hastaneye dönüştürüldü.

Gemide, bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, "Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemimizde bir yavrumuz daha dünyaya geldi. 14 Şubat'ta doğan Hatice Deniz bebekten sonra dünyalar tatlısı bir kız evlat daha gemimizde dünyaya gözlerini açtı. Her iki kızımıza da sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemisinde bir bebek daha dünyaya geldi
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