Hatay’da 3 dakika arayla iki büyük deprem 6.4 - 5.8

Asrınfelaketinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay, dün akşam 3 dakika arayla iki büyük depremle sarsıldı. İlk deprem Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6.4 büyüklüğünde meydana geldi. Bu deprem, felaketin yaralarını sarmaya çalışan kentte büyü korku ve paniğe neden oldu. İlk depremden 3 dakika sonra ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerin 7 kilometre altında 5.8'lik deprem yaşandı.Vatandaşlar deprem sırasında ayakta durmakta zorlanırken araçlar ise sarsıntının şiddetiyle yerden yaklaşık 20 santim havalandı. Hatay'da 6 Şubat'taki depremde hasar gören bir binanın yıkıldığı ve enkazında yaralılar olduğu öğrenildi. Merkez üssü Hatay olan depremler Adıyaman'da da hissedildi. Adıyaman merkezde eski valilik karşısında bulunan ve önceki depremde darbe alan Lokman Apartmanı da yeni depremlerin etkisiyle yıkıldı. Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin de depremi şiddetli şekilde hissetti.Öte yandan AFAD'dan vatandaşlara sahil şeridinden uzaklaşmaları konusunda uyarı geldi. Uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."