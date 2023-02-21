Jandarma bilançoyu paylaştı: 71 kahraman depremde yaşamını yitirdi

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ In içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depreminden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN 71 PERSONEL VEFAT ETTİ

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde meydana gelen deprem sonrası toplam 42 bin 310 vatandaşımız arasında Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay, güvenlik korucusu ve memurlarında aralarında bulunduğu 71 kişi de vefat etti. Hatay'da 43, Adıyaman'da 13, Kahramanmaraş'ta 6, Gaziantep'te 6, Osmaniye'de 2 ve Malatya'da 1 jandarma personeli hayatını kaybetti.

Depremde hayatını kaybeden subay, astsubay, güvenlik korucusu ve memurun isimleri şu şekilde:

"Teğmen Özlem Fulya Özdemir, Asteğmen Yunuscan Günay

Jandarma Astsubaylar; Selçuk Bulut, Davut Demirci, Hakan Ekici, Fatih Ekin, Hacı Ahmet Kocatürk, Halit Güluçar, Murat Ayaz, İlyas Çat, Niyazi Kurt, Özkan Durmuş, Ferhat Perktaş, Müge Kurtoğlu güç, Hacı Ali Kayan, Mehmet Akif Cihan, Emrah Yaman, Davut Koç, Mustafa Mercan, Emre Yalçın, Mehmet Dağdelen, Melih Bülent Özer, Naim Özkaya, Halit Cevher, Ersin Dertli, Hikmet Şahan

Jandarma Uzman Çavuşlar; Mesut Ünlü, Ali Demirci, Ahmet Erbaş, Adil Can Bakan, Muhammet Lütfü İş, Mutlu Koçdemir, Adem Özer, Yunus Emre Çelik, Yusuf Arslan, Sadullah Tengir, Koray Büyükhan, Ömer Tellioğlu, Hacı Yusuf Doğan, Mehmet Koluman, Mehmet ali Cunetoğlu, İrfan Budak, Emre Gök, Abdulkadir Doğan, Cebrail Ay, Fatih Örs, Osman Arslan, İsa Yılmaz, Mürsel Altınöz, Mehmet Ali Bulut, Turgut Tire, Yunus Emre Atalay, Uğur Öztürk, Mehmet Kıraç, İlhami Altun, Ali Cantürk, Burak Arslantaş, Muhammet Topkaya, Cemalettin Öğ, Cemal Akbalık, Abdullah Yakar ve Murat Taşar

Uzman Onbaşı İsmail ince ve Emir Özalp

Güvenlik Koruyucuları; Mehmet Arslankurt, Osman Akyol, Önder Karakurt, Nurullah Kocakaya, Mehmet Tekeş ile memur Ahmet Erol."