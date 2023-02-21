PKK üyeliğinden yargılanan İBB’li Şafak Duran davasında fotoğrafta yer alan kişi tanık oldu

PKK Silahlı Terör Örgütü'nün Kuzey Irak'taki kampında görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. 16 Ocak 2022'de gözaltına alınan ve tutuklanan Duran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianameyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

FOTOĞRAFTA YER ALAN KİŞİ TANIKLIK YAPTI

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan fotoğrafta yer alan tanık Osman Aslan'a söz konusu fotoğraf karesi gösterildi. Mahkeme başkanı, fotoğraftaki 4 numaralı kişinin kendisi olup olmadığına ilişkin iddialar olduğunu söyledi. Ardından tanıklık eden Aslan, ''O fotoğraf karesini şimdi hatırladım. Evet kampta bulundum, fotoğraf Irak'ın Metina bölgesinde eğitim kampında çekilmiş olabilir. Fotoğraftaki ön tarafımda bulunan bayan şahsı hatırlamıyorum, adını da hatırlamıyorum. Nereli olduğunu veya ne yaptığını da bilmem. Fotoğraftaki kişi ile sanık Şafak aynı kişiler mi bilmiyorum. Büyük bir ihtimal o olabilir. Kim olduğuna dair bir teşhisim de yoktur'' ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK DEVAM

Duruşmada savunma yapan sanık Şafak Duran ise ''Ben böyle bir suç işlemedim, hiçbir yasadışı faaliyet içinde de bulunmadım. Neden hala tutuklu olduğumu anlayabilmiş değilim. Kaçma veya saklanma şüphem yoktur. Ben bir sosyal hizmet uzmanıyım. Deprem bölgesindeki o çalışmalarda sosyal hizmet uzmanı olarak bulunmayı çok isterdim ancak bu süreci sadece televizyondan takip etmek zorunda kalıyorum. Tahliyemi, hatta beraatımı talep ediyorum'' şeklinde konuştu. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.