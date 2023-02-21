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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Seçimden önce böyle söz vermiş

CHP Antakya Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu’nun, seçim öncesinde “kentsel dönüşümü engelleme” vaadi verdiği ortaya çıktı

Halit TURAN Halit TURAN
HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Seçimden önce böyle söz vermiş
Hatay'da devletin kentsel dönüşüm kararı almasına rağmen, projenin hayata geçmemesinin ardında, çok sayıda vatandaşın açtığı davalar yer aldı. O davaları organize eden ise CHP ve ortakları oldu. Üstelik CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lüftü Savaş'ın da 31 Mart 2019 seçim vaatlerinden birinin "kentsel dönüşümü durdurma" olduğu ortaya çıktı.



Kentsel dönüşüm kararı alınan Antakya ilçesinde Emek Mahallesi'ne seçimden 17 gün önce gece saatlerinde giden Lütfü Savaş'ın otobüs üzerinden seçim çalışması yaparken sosyal medya hesabından yayınlandığı fotoğrafa, "Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil, halkın yanında olacağız" dediği ancak seçimleri kazanmasından sonra büyük hasar alan bu mahallede kentsel dönüşümle ilgili hiçbir adım atmadığı ortaya çıktı.
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Seçimden önce böyle söz vermiş
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