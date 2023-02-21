Seçimden önce böyle söz vermiş

Hatay'da devletin kentsel dönüşüm kararı almasına rağmen, projenin hayata geçmemesinin ardında, çok sayıda vatandaşın açtığı davalar yer aldı. O davaları organize eden ise CHP ve ortakları oldu. Üstelik CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lüftü Savaş'ın da 31 Mart 2019 seçim vaatlerinden birinin "kentsel dönüşümü durdurma" olduğu ortaya çıktı.Kentsel dönüşüm kararı alınan Antakya ilçesinde Emek Mahallesi'ne seçimden 17 gün önce gece saatlerinde giden Lütfü Savaş'ın otobüs üzerinden seçim çalışması yaparken sosyal medya hesabından yayınlandığı fotoğrafa, "Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil, halkın yanında olacağız" dediği ancak seçimleri kazanmasından sonra büyük hasar alan bu mahallede kentsel dönüşümle ilgili hiçbir adım atmadığı ortaya çıktı.