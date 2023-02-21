Son dakika: Bakan Soylu Hatay’dan duyurdu: Ağır hasarlı binalara girmek yasaklandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulunuyor.

Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

Bölgede deprem hareketliliği sürüyor. Acil yıkılacak binalar yıkılacaktır. Binalara girilmesi yasaktır. Kimse eşya taşımak için binasına girmemeli.

Ağır hasarlı binalara girmek de artık yasaklanmıştır. Bu riski alamayız.

Şehirler arası taşımacılıkta fahiş fiyatlar gördük. Bir kere bunun hesabını devlet sorar da öteki dünyada bunun hesabını Allah da sorar.

Fahiş fiyatlar görüldüğünde gereken yapılacak.

Birden kiraların yükseliyor olması istismar meselesidir. Çadırlarda kalan insanların ahı tutar. Bu paranın hayrını görmezsiniz.

Deprem bölgesindeki konteyner kentlerde binaları yıkık ve ağır hasarlı olanlar ilk planda yararlanacak.