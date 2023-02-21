THY bugüne kadar bin 646 tahliye seferi ile 296 bin 819 depremzedeyi taşıdı

Türk Hava Yolları, asrın felaketinin ardından AFAD ve yetkili makamların iş birliğiyle deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, gerek ise vatandaşların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 6-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen seferler ve kargo uçuşlarıyla ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede, depremin ilk gününden bu zamana kadar bin 667 sefer ile arama-kurtarma ve yardım ekiplerini bölgeye ulaştırılmasını sağlayan THY, 1646 sefer ile 296 bin 819 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi. Havayolu şirketi bugün ise planlanan 81 sefer ile 14 bin 454 depremzedenin bölgeden tahliyesini gerçekleştirecek. Deprem bölgelerindeki havalimanlarında yoğun operasyonların sağlıklı sürdürülebilmesi için 200 THY personelini de görevlendirdi. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Türkiye'ye insani yardım malzemesi taşıyan tüm uçaklara ücretsiz bakım hizmeti de verecek.