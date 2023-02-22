Devlet, İskenderun'da 5 mahallenin dönüşümü için iki kez karar almış, ancak seçim çalışmalarında kentsel dönüşüme hayır kampanyası düzenleyen CHP teşkilatları ve kurulan derneklerin itirazlarıyla Danıştay, kararı iptal etmişti. 185 binanın yıkılarak binden fazla vatandaşa mezar olan bölge için Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun verdiği karara SABAH ulaştı. Kararda 5 mahallede bulunan yapılarla ilgili teknik raporun olmadığı belirtilerek kentsel dönüşümün durdurulduğu görülürken, bir Danıştay üyesinin karara şerh düştüğü ortaya çıktı. Üye, karara karşı düştüğü şerhte, "Zemin yapısına ilişkin tespitler yönünden yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek rapor doğrultusunda karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çoğunluğun kararına katılmıyorum" dedi. Bakanlığın mahkemeye yaptığı itirazda ise "Afet anında can ve mal kaybı olur" uyarısı yaptığı görüldü.Türkiye asrın felaketini yaşarken, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İskenderun'da muhalif kesimlerce engellenen kentsel dönüşüm üzerinden kara propaganda peşine düştü. Antmen, Erdoğan'ın "İskenderun'un riskli bölge ilan edilmesine" karşı çıktığını söyleyip algı operasyonuna soyundu. Yandaş Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri ise devletin iki kez aldığı riskli alan kararlarını ve Danıştay'a açılan iptal davalarını görmezden gelerek Erdoğan'ı suçlamaya kalktı.