AK Parti’de seçim gündemi değişti: İlk öncelik deprem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği tarihin en büyük depreminden sonra seçim kampanya sürecini de tekrar masaya yatırdı. AK Parti'nin hem önümüzdeki dönem hem de seçim kampanya sürecinin öncelikli ana gündem maddesi deprem olacak. Deprem bölgesinde önce konteyner kentler hemen arkasından kalıcı konutlar yapılırken İstanbul da depreme hazırlanacak. Buna göre AK Parti süreci şöyle geçirmeyi planlıyor:AK Parti'nin hazırladığı seçim kampanyası baştan sona yeniden ele alınacak. Kampanyanın içeriğini tamamen deprem oluşturacak. AK Parti kurmayları, "Türkiye'de 6 Şubat'tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak" dedi.Önümüzdeki süreç, seçim kampanya ve seçim bildirgesinde de deprem öncelik olacak. Seçim bildirgesinin ana başlıklarını "Depremin etkilediği şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız", "Yaraları hızla saracağız", "Memleketini terk edenleri geri getireceğiz" oluşturacak. Bunlara ilişkin proje ve hazırlıklar toplumla paylaşılacak.Eş zamanlı olarak İstanbul'a yönelik de adımlar atılacak. Depremin etkilerini azaltmaya dönük çalışmalar hızla hayata geçirilecek.Memleketlerine geri dönecekler konteyner kentlere yerleştirilecek. Kalıcı konutların inşa süreci en hızlı şekilde tamamlanacak.