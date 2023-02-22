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Giriş Tarihi: 22.2.2023 21:53

Bakan Bilgin duyurdu! Deprem bölgesi için yeni karar: OHAL süresince işten çıkarmak yasak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz” dedi.

İHA
Bakan Bilgin duyurdu! Deprem bölgesi için yeni karar: OHAL süresince işten çıkarmak yasak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz." dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE ÜCRET DESTEĞİ

Bakan Bilgin, "Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bilgin duyurdu! Deprem bölgesi için yeni karar: OHAL süresince işten çıkarmak yasak
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