Bakan Kasapoğlu açıkladı: Deprem bölgesindeki öğrenciler KYK ücreti ödemeyecek

"DEPREM BÖLGESİNDE YURTTA KALSALAR DAHİ ÖDEME YAPMAYACAKLAR"

Deprem bölgesinde KYK yurtlarında kalan öğrenciler için de bilgi paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.