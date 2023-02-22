Bakan Kasapoğlu açıkladı: Deprem bölgesindeki öğrenciler KYK ücreti ödemeyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yüksek öğretim öğrencileri tarafından merak edilen yurt ücreti ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"YURTTA KALMAYAN ÖĞRENCİLER ÜCRET ÖDEMEYECEK"
Gençlere seslenen Bakan Kasaoğlu, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir." dedi.
"DEPREM BÖLGESİNDE YURTTA KALSALAR DAHİ ÖDEME YAPMAYACAKLAR"
Deprem bölgesinde KYK yurtlarında kalan öğrenciler için de bilgi paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler,— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 22, 2023
Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir.
📌 Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.