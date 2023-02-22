İnsan çocukları olunca umudunu kesmiyor

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından 3 gün sonra eşi ve 2 çocuğuyla birlikte kurtarılan Dr. Şebnem Turan Adıgüzel yaşadıklarını ve nasıl kurtulduğunu SABAH'a anlattı. Depremde, Antakya ilçesindeke 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. 'Cennetten bir kare' reklamıyla satılan rezidans bine yakın kişiye mezar oldu. Rezidansın enkazından 3 gün sonra mucizevi şekilde eşi Mehmet ve çocukları Meltem (7), Ali Asaf (5) ile birlikte kurtarılan Dr. Şebnem Turan Adıgüzel tedavisinin ardından kendisinin ve ailesinin fiziksel olarak daha iyi olduklarını anlattı. Adıgüzel, "Ancak ruhsal olarak henüz iyi olamadık. Depreme uykuda yakalandık. İlk olarak çocukların odasına koştuk. Bir çocuğumu yanıma aldım. Diğer çocuğumu almaya çalışırken bina yıkıldı. Sonrasında boşluğa düştüğümüzü hissettik. Kendimize geldiğimizde ben eşimin, kızım da benim üzerimdeydi. Oğlumun yatağı ise beton ile neredeyse birleşmiş vaziyetteydi. Kızım el yordamıyla bir boşluk buldu. Kapının altına geçti. Ben onun yanına geçtim. Biz üstünden kalktıktan sonra eşim oğlumun ayaklarına dokundu. Onu oradan çıkarmaya çalıştık. Bu süreçte depremler devam etti. Çok şükür oğlumu sıkıştığı yerden çıkardık" dedi.Oğlunu 3 gün boyunca kucağında tuttuğunu anlatan doktor Adıgüzel, "Çocuk odasında olduğumuz için yanımızda ne su ne yiyecek bir şey yoktu. Oğlum ve kızım yanımdaydı. Onların yanımda olması güç verdi. İnsan kucağında çocukları olunca umudunu kesmiyor. Eşimin omzuna dokunabiliyordum. Enkaz altındayken sürekli dışarı çıkınca neler yapacağımızı konuştuk. Kızıma bornoz giydirip molozlardan korunmasını sağladık. Oğlumun yatağı şans eseri yanımızdaydı. Oradan bir yastık çekiştirerek oğlumun altına koydum. Onlar bu şekilde daha iyi korundular" dedi.Kurtarmaekiplerinin sesini hangi gün duyduğunu enkaz altındayken bilmediğini söyleyen Adıgüzel, "Çarşamba günü artık çocuklar çok fazla uykuya meyilli olmaya başladılar. Çok endişelendim. Bağırmam yetmiyordu. Orada bir tahta parçası bulup üstümüzdeki kapıya defalarca vurdum. Bu sesten sonra bir ekipten ses duydum. Tahta parçasıyla vurmaya devam ettim, sonrasında bizimle irtibat kurabildiler. Bizi perşembe sabahı çıkardılar. 14 saat bizim için çalıştılar" dedi.