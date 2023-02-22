Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı

"DEPREM KONUTLARIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR MALZEME SIKINTISI YOK"

Kurum, kalıcı konutların inşasına ilişkin bugün bir toplantı yaptıklarını aktararak, "Tüm Türkiye'deki inşaat malzemecileri üreticilerini çağırdık ve onlardan buradaki sürece ilişkin görüş, fikir, önerilerini aldık. Yapacağımız tüm deprem konutlarıyla ilgili herhangi bir malzeme sıkıntısı, tedarik sıkıntısının olmadığını da hep birlikte gördük." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Toplantıda, inşaat sektörü temsilcileri, malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz. Aksi bir durumu da anbean takip edeceğiz ve asla fiyat artışlarına bu manada müsaade etmeyeceğiz." dedi.