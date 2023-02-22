Soyer ve Sandal’ın inadı İzmirli depremzedeyi vurdu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim 2020'de 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depremi sonrası ağır hasarlı olduğu için yıkılan binin üzerindeki binayı yeniden dönüştürmek için belediye meclislerinde sözde emsal artışı kararı aldı.

UYARILARA KULAK ASMADILAR

Emsal artışı için her iki belediyenin izlediği yol o süreçte tartışmalara yol açtı. AK Parti Grubu plan notu şeklinde gerçekleşen emsal artışının hukuki açıdan sakıncalı olduğunu öne sürüp "Odalar yargıya taşırsa bu karar mahkemeden döner" uyarısında bulundu. AK Parti Grubunun 'Emsal artışını plan notu ile değil yeni genel bir planlama yaparak çözelim' önerisine kulak tıkayan Soyer ve Sandal'ın inadı Bayraklı'da yıkılan binalarını bir an önce yeniden yapmayı bekleyen Depremzedelerin 2 yılına mal oldu.

MAHKEME YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

TMMOB'a bağlı meslek odalarının açtığı davada İzmir 5. İdare Mahkemesi, emsal artışına olanak tanıyan belediye meclis kararının yürütmesini şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesi ile durdurdu.

"VERDİĞİMİZ ÖNERGEYİ OKUMADILAR"

"Defalarca söyledik uyardık ama bizi dinlemediler" diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yaşananlara isyan etti. Plan notlarının mahkemeden döneceğini, planlamanın genel olarak yapılması gerektiğini birçok platformda açıkladıklarını hatırlatan Hızal, "Haklı çıktık demek istemezdim açıkçası ama maalesef ki emsal artışı meselesinde; bizim mecliste ve diğer platformlarda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda bugün mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bundan zarar görenler İzmirliler ve depremzedeler olacak. Biz o gün de plan notu ile emsal artışı olmaz, planlama ilkelerine uygun genel bir planlama ile bu işin yapılması gerektiğini, bu plan notu ile çıkarmış olduğunuz emsal artışının odalar tarafından dava edileceğini ve iptal edileceğini çok iyi biliyorsunuz. Çünkü odalar sizin arka bahçeniz demiştik. Ancak bizim verdiğimiz önergeyi okuma, inceleme ihtiyacı görmeden gündeme almayan bir anlayışı var" dedi.

KÜRSÜDEN TALİMATLA OLMAZ

"Bunun böyle olacağını zaten biliyorlardı" diyen Hızal; "Belediye meclisinden bu kararı çıkartırken zaten meslek odaları ile danışıklı dövüş yapmışlardı. Bir şehrin planlaması bir siyasi partinin genel başkanının kürsüde vereceği talimatla olmaz. Bilimden bahsedenler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde 'emsal ver' talimatı ile iki günde plan notu ile soruna göstermelik bir çözüm üretmeye kalktı. Deprem tehlikesi altında yaşayan bir şehrin planlaması bu şekilde yapılmaz. Yaparsanız sonuç bul olur. Bu şehri 25 yıldır CHP'li belediye başkanları yönetiyor." Dedi.

2 YIL BOŞA GİTTİ

Hızal açıklamasını şöyle sürdürdü: "Yaşadığımız deprem sürecinde dönüşümün ne kadar önemli ve hızlı yapılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dönüşüm İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu 'yaptım oldu' anlayışıyla değil, bilimsel verilerle, planlama ilkeleri doğrultusunda, kafa yorarak, çalışılarak yapılması gereken bir planlama olması gerekir. Maalesef ki 2 yıl kayıp oldu. Şu anda o bölgede 2 yıl önce deprem yaşayan insanlar, binalarının dönüşümü konusunda ne yapacaklarını bilmez haldeler. 'Çıkıp B planımız var' diyorlar ama ben bir planları olduğunu düşünmüyorum.

"ŞAPKALARINI ÖNLERİNE KOYSUNLAR"

Her şeyi bir kenara bırakarak, Sayın Bakanımız bu konuda defalarca belediyelere çağrıda bulundu, bizler bulunduk. Bakanlıkla oturup, hem İzmir'in hem de depremden zarar gören Manavkuyu, Mansuroğlu gibi mahallelerin hızlı şekilde dönüşümünü yapmak zorundalar. Artık bıraksınlar planımız var demeyi, bir an önce şapkalarını önüne koyup İzmir'de dönüşümü en hızlı nasıl yapabiliriz diye kafa yorsunlar" dedi.