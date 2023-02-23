CHP’nin ’AK Partililer kendilerine villa yapıyor’ dediği evler hak sahiplerine teslim edildi

Son dakika haberler: Üsküdar'da kentsel dönüşüm ve yenilenme kapsamında başlatılan çalışmalardan biri de Kirazlıtepe Mahallesi'ndeydi. Burada gerçekleştirilen proje kapsamında vatandaşa yeni konutlarıyla ilgili bilgi verildiği dönemde CHP'li Barış Yarkadaş "AK Parti'lilerin vatandaşı kandırıp kendilerine villa yaptığı' iddiasında bulunmuştu. Gerçek evlerin teslimi ile ortaya çıktı.