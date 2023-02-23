Dosyayı kapan Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan’ı gönderdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren açıklamalarıyla gündeme gelen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi. Katıldığı bir programda Akşener hakkında, "Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım" diyen Yaşar Okuyan, dün sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulundu. Okuyan bu paylaşımında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yarım saat görüştüğünü açıkladı. Bunun üzerine İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü paylaşmasını kabul etmiyorum" diyerek, partisinin bu görüşmeye olan tepkisini gösterdi. Kısa bir süre sonra ise CHP yönetimi, Okuyan'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Öte yandan ihraç sonrası Okuyan'ın elindeki belgeleri paylaşıp paylaşmayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada ise bazı vatandaşlar "Kılıçdaroğlu dosyayı kaptı, Okuyan'ı gönderdi" paşlaşımları yaptı.