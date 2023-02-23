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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Fabrika işçisi, arabasını depremzedelere bağışladı

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Fabrika işçisi, arabasını depremzedelere bağışladı
Seydişehir Milliyetçi Hareket Partisi üyesi Cihangir Belci, Parti İlçe Başkanı Eyüp Gül'e giderek emektar arabasını satıp aracın kendi vergi borçlarını ödedikten sonra geriye kalan miktarı "Seydişehir Tek Yürek" kampanyasına konteyner alınmak üzere göndermek istediğini söyledi. Fabrika işçisi Belci, yıllardır kullandığı 1985 model Renault Toros marka aracı sattı ve parayı kampanya hesabına yatırdı. Dekontu da Kaymakam Deniz Pişkin'e verdi. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de "Konteyner yapımına katkı veren kardeşimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Fabrika işçisi, arabasını depremzedelere bağışladı
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