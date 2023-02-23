İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece’nin kirli ilişki yumağı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye devlet ve milletiyle bir seferberlik ruhu başlattı. Asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan kirl odaklar yine provokasyon ve algı oeprasyonu peşinde koşmaktan geri durmadı.

Bu odakların merkezindeki isimlerden Gökhan Özbek ve sahibi olduğu 23 derece sitesi ise hayli dikkat çekici ilişkiler ağına sahip.

GİRİP ÇIKMADIĞI DELİK YOK!

Abese İrca isimli Twitter hesabı Özbek ve 23 derece'nin bu kirli geçmişini gözler önüne serdi.

Twitter hesabından şu paylaşımlar yapıldı: 23 Derece isimli kanalizasyonun kapağını biraz daha aralayalım. Bu hesabı "işleten" Gökhan Özbek isminde çok girift ilişkileri olan tekinsiz bir tip. Girip çıkmadığı delik, bağlantıda olmadığı kimse yok adamın. Ben size bunlardan birkaçını hatırlatayım.

MİLLETiN PARASINI DOLANDIRDILAR!

Ruling isimli bu hesabın dolandırıcı olduğu, farklı pek çok hesabın sahibi Salim Çamurdan isminde birisine ait olduğu ortaya çıkmıştı. O hesaplardan birisi de uzun yıllar kadın taklidi yapan Süreyya Olcayto isminde başka bir dolandırıcılık hesabıydı.

DURUMA GÖRE ATATÜRKÇÜ, ULUSALCI, HDPLİ, FETÖ'CÜ, KHK'LI!

Köy okullarına yardım yapıyoruz diye milletten para toplayıp milyonlarca tl ceplemişti. İşte bu dolandırıcı 23 Derece'nin eski içerik üreticisi. Bunlar hem Atatürkçü, hem ulusalcı, hem Hdp'li, hem Khk'lıları savunuyorlar. Kimin eli kimin içeriğinde belli değil.

TÜRK SOLU VE GÖKÇE FIRAT ÇULHAOĞLU DETAYI

Gökhan Özbek de Süreyya'nın benzeri bir tip. Dolandırıcılık meselesi patlayınca ben de mağdurum deyip karşı tarafa geçiverdi. Özbek, eski Türk Solu Dergisi çalışanı. Derginin sahibi Gökçe Fırat Çulhaoğlu FETÖ'den tutuklandı.

EN BÜYÜK HABER KAYNAĞI KAÇAK ERK ACARER

Özbek'in en büyük haber kaynağı da PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT davası yüzünden yurtdışında kaçak yaşayan Birgün Gazetesi'nin eski yazarı Erk Acarer. Kırk tilki bir araya toplanmışlar sosyal medyada millete algı operasyonu çekiyorlar.

KİMİ HAPİSTE KİMİ KAÇAK KİMİ ARANIYOR

Aralarında bir tane sağlam adam yok. İnanılmaz karışık bir ilişki yumağı ve provokasyon örgütü. Bazısı hapiste, bazısı kaçak, bazısı aranıyor, bazısı da işte böyle Twitter'da milleti devlete kışkırtıyor. Buna çözüm bulunmalı.