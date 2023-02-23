Kızılay her yerde

Kızılay, depremin ilk gününden bu yana, asrın felaketinin vurduğu 11 ilde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. 2 bine yakın çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay, bölgede bine yakın noktada hizmet veriyor. 5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın ve 22 sahra mutfak ile günlük 2 milyon 500 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veren Kızılay, 16 günde 55 milyon porsiyon beslenme desteği sağladı. En ücra köylere kadar ulaşan Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları da yapıyor.Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra depremzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile de devam ettiriyor. Kızılay'ın özellikle kırsal kesimde depremzedelere birinci basamak sağlık hizmetleri sunduğu mobil sağlık araçlarında, iki doktor, bir hemşire ve bir psikolog bulunuyor. Araçlarda muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi de yapılabiliyor. Kızılay, çocuklar başta olmak üzere afetzedelere psikolojik destek de veriyor. Gönüllüler arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturulan ekipler, deprem travmasının etkilerini azaltmaya çalışıyor. Kızılay ayrıca depremzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için, "Deprem bölgesinde en yakın hizmet noktası nerede?" uygulamasını da devreye soktu. "0 552 168 30 86" numaralı Whatsapp hattına konumunu gönderen depremzedelere, bulundukları yere en yakın beslenme ve çadır kent noktaları iletiliyor.Kızılay, depremzedelere misafir edildiği illerde de ulaşıyor. Muş'ta da Kızılay Şube Müdürlüğü bünyesindeki Gıyasettin Bingöl aşevinde depremin ardından kente getirilerek otel, yurt ve sosyal tesislere yerleştirilen depremzedeler için kazanlarda yemek pişirilip dağıtılıyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli aşçılar Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te pişirdikleri yemekleri ve hazırladıkları kahvaltılıkları depremzedelere ikram ediyor. Hatay'da Serinyol Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığı'nda görevli aşçılarca depremzedelere yaklaşık 2500 kişilik yemek pişiriliyor.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında deprem bölgesindeki 2 gününü anlatırken "Bir tek Kızılay çadırı görmedim" dedi. Halbuki Kılıçdaroğlu'nun depremzedeleri ziyareti sırasında AFAD ve Kızılay amblemlerinin bulunduğu bir çadıra girdiği görüldü. Yani yalancının mumu yine çabuk söndü.Kızılay, vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 sosyal market açtı. İçerisinde giyim, gıda malzemeleri ve hijyen ürünleri bulunan sosyal marketlere gelen depremzedeler, ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Çalışmalarını sürdüren Kızılay, hafta sonuna kadar, depremden etkilenen diğer kentlerde de 7 sosyal market daha açacak.SABAH