Melekler Takımı’nın yürek yakan hikâyeleri: İlk kez kar görmüşlerdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat yaşanan iki büyük deprem, binaların yanı sıra insan hayatlarında da büyük yıkımlara neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvasına katılmak için geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden geriye acı dolu hikâyeler kaldı. Türk Maarif Koleji'nin kızlar ve erkekler voleybol takımlarında oynayan 28 ortaokul öğrencisi, şampiyonluk maçları için Adıyaman'a gelmiş ve İsias Oteli'nin 1 ve 2'nci katlarındaki odalarına yerleşmişti. Birçoğu ilk kez kar görmüştü. Heyecanla dışarıya çıkıp kartopu oynadılar. Sabaha karşı gelen büyük sarsıntıyla yerle bir olan otel toplamda 65 kişiye mezar oldu. Yaşları 11 ila 15 arasında değişen öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı. KKTC'de onlara 'Melekler Takımı' adı verildi.Lavin Kalaycı, henüz 13 yaşındaydı. Heyecanla beklediği Türkiye'deki maçlara, annesi Duygu Kalaycı ile birlikte geldi. Tek hayali yurtdışında okuyup başarılı bir diş hekimi olmaktı. Fransa'da yaşayan halasının yanına gitmek ve orada eğitimine devam etmek istiyordu. Asrın felaketi, Lavin'i ve hayallerini hayattan kopardı. Annesi ile birlikte hayatını kaybeden Lavin, Mağusa'da annesiyle yan yana toprağa verildi.Takımın U13 ve U14 yaş gruplarında oynayan iki kız kardeş Abide ve Nazife Dağlı, anneleri Mülkiye Dağlı ile birlikte kente gelmişti. İki kardeşin aralarında 1 yaş vardı. Aynı okula gidiyor, aynı yemekleri seviyorlardı. İkiz gibi büyüyen ve birbirlerinden hiç ayrılmayan iki kız kardeş, üniversiteyi de birlikte okumak istiyordu. Depremde hayatını kaybeden anne Mülkiye Dağlı ve kızları, Kıbrıs Yeniboğaziçi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.Kız takımının en küçüğü Sahil Özberkman, henüz 11 yaşındaydı. O da annesiyle Adıyaman'a gelmişti. Annesi Esra Özberkman, okulun müdür yardımcısıydı. Anne, yaşanan büyük depremin ilk saatlerinde otel enkazından sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkar çıkmaz gözleri kızını ve diğer öğrencilerini aradı ama bulamadı. "Kurtarıldığım sırada dışarıya çıktığımda herkesi orada göreceğimi düşündüm" diyen acılı anne Özberkman, "O daha 11 yaşındaydı. En küçükleri oydu. En küçük benim kızımdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Minik Sahil'in cansız bedeni, depremden 6 gün sonra çıkarıldı.