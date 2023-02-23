Son dakika: Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’yi kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.



Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali de Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.