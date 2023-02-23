Sözcü TV’den kovuldu, isyan etti: Hak, işçi emeği, adalet? Neredesiniz?

Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Sinem Nazlı Demir, mevcut işinden yeni açılan Sözcü TV'de çalışmak için ayrıldı. Sözcü TV'de çalışmaya başlayan Demir, Kahramanmaraş merkezli asrın afetinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan dokuz yaşındaki Kübra isimli kuzenini kaybettiği haberiyle sarsıldı.

"HAK, İŞÇİ EMEĞİ, ADALET? NEREDESİNİZ?"

Sözcü TV muhabiri Sinem Nazlı Demir, depremde dokuz aylık kuzenini kaybetme acısını yaşarken Sözcü TV'deki işinden uyum sağlayamadığı gerekçesiyle kovulduğunu öğrendi. Demir, bu duruma sosyal medyadan isyan edip tepki göstererek şunları yazdı: "Mevcut işimi bırakarak yeni bir kanal heyecanlıyla girdiğim Sözcü TV'den, depremde kuzenimi kaybettiğim hafta 'uyum sağlayamadığım' gerekçesiyle kovuldum. Hak, işçi emeği, adalet? Neredesiniz?"