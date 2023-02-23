Tuzla Belediyesi kalıcı konutlar yapılana kadar Hatay’da belediyecilik hizmeti sunacak

'3 AYRI KONTEYNER KENT KURACAĞIZ'

Hatay'da yapılan çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şunları ifade etti. "Depremin bilgisini alan ekiplerimiz, AFAD'ın ayarlamış olduğu uçakla saat 09.00'da Adana Havalimanı'na indiler. Saat 11 gibi Antakya bölgesinde ve Hatay'ın merkezinde göreve başladılar. Hemen ertesi günü tüm ekipmanlarımız, ekiplerimiz ve gönüllülerimiz ile beraber yaklaşık 160 kişilik bir ekiple buradayız. Şu anda yerelden desteklerle beraber 80 kişilik bir ekibimiz var. Yaklaşık 60 tane de aracımız oldu burada. Ekskavatörden ambulansa, temizlik aracından su tankerine, kırsal kesimlere gidebilecek arazi aracına kadar her türlü aracımızla buradayız. Öncelikle çadır kentler kuruluyor, daha sonra konteyner kentler ve kalıcı konutlar kurulacak. Biz de Tuzla Belediyesi olarak burada iki tane konteyner kent hazırlığı içerisindeyiz. Üçüncüsünün de planlamasını yapıyoruz. Burada bulunduğumuz alanı düzelttik. 3-4 güne kadar burada yaklaşık 150 ailemizi ağırlayacağız. İlk etapta 1 adet sosyal alan, çocuk parkı, ara ve ana yol hatları olarak projelendirdik. Kalıcı konutlar yapılana kadar burada belediyecilik hizmetini sunacağız" dedi.