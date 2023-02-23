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Giriş Tarihi: 23.2.2023 10:48

Yıllarca kentsel dönüşümü engelleyen başkana tepki: Bu zamana kadar neredeydin

CHP’li belediye başkanı Vahap Seçer, yıllardır, ‘Kentsel dönüşüm projesine’ destek vermedi, depremde siyasi çıkar derdine girdi. “Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurma kararı alan başkana “Yıllardır nerelerdesin” dedirtti.

Bekir COŞKUN
Yıllarca kentsel dönüşümü engelleyen başkana tepki: Bu zamana kadar neredeydin

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketinin öncesinde kentsel dönüşüme destek vermeyen ve TOKİ'ye karşı olan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şimdi depremle birlikte siyasi çıkar elde etmeye çalışarak, "Depremden sonra hemen Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurma kararı aldık" açıklaması 'bu zamana kadar neden bekledin başkan' dedirtti.

Kentin önemli sorunlarından biri olan ve özellikle şehrin kalbi olan Akdeniz ilçesi için yıllardır 'kentsel dönüşüm' diye çağrıda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a destek olmak yerine, "şov yapma başkan" diye çıkışan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan asrın depreminin ardından "Depremden sonra hemen Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurma kararı aldık" açıklaması 'bu zamana kadar neden bekledin başkan' dedirtti.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri ile birlikte meclis toplantılarında yıllarca gündeme getirilen 'kentsel dönüşüm projeleri' ile ilgili çeşitli bahaneler üretip ret eden ve vatandaşlarda olumsuz algı yaratma çalışmalarına destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketinin öncesinde kentsel dönüşüme destek vermeyen ve TOKİ'ye her fırsatta engel olma çabası gösteren CHP'li Seçer, yaşanan depremin ardından "Kentsel dönüşüm, benim gelecek dönem, seçim dönemindeki en önemli beyannamem içinde yer alan vaadim olacaktı. Depremden sonra hemen Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurma kararı aldık"açıklaması, depremide siyasi çıkar için kullanma gayreti tepkiyle karşılandı.

Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların desteği, Başkan Gültak'ın öncülüğünde, TOKİ eliyle yapılan Çay Mahallesi'ndeki 'Kentsel dönüşüm projesi' tamamlanırken, proje Barış Mahallesi'nde devam ediyor.

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Yıllarca kentsel dönüşümü engelleyen başkana tepki: Bu zamana kadar neredeydin
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