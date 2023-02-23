Yıllarca kentsel dönüşümü engelleyen başkana tepki: Bu zamana kadar neredeydin

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri ile birlikte meclis toplantılarında yıllarca gündeme getirilen 'kentsel dönüşüm projeleri' ile ilgili çeşitli bahaneler üretip ret eden ve vatandaşlarda olumsuz algı yaratma çalışmalarına destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketinin öncesinde kentsel dönüşüme destek vermeyen ve TOKİ'ye her fırsatta engel olma çabası gösteren CHP'li Seçer, yaşanan depremin ardından "Kentsel dönüşüm, benim gelecek dönem, seçim dönemindeki en önemli beyannamem içinde yer alan vaadim olacaktı. Depremden sonra hemen Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurma kararı aldık"açıklaması, depremide siyasi çıkar için kullanma gayreti tepkiyle karşılandı.