Beykoz’da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!

"İSTANBUL CHP'YE GEÇTİ, BÜYÜKŞEHİR SICAK BAKMADI, TOKİ ÜSTLENDİ"

Tokatköy Mahallesi Muhtarı Galip Bekaroğlu, SABAH TV'ye dönüşüm sürecini en başından itibaren anlattı.

Bekaroğlu, "Kentsel dönüşüm alanı 22 Şubat 2016'da deklare edildi. Beykoz Belediyesi tarafından yapılacağı bildirildi. Halk ilkten vermek istemedi. Cumhurbaşkanlığı'na durum iletildi. Cumhurbaşkanımız burayı KİPTAŞ'ın yapması emrini verdi. Daha sonra seçimlerde Büyükşehir CHP'ye geçti. Büyükşehir bu projeye yaklaşmadı. Beykoz Belediyesi Başkanı da değişti. Yeni gelen Başkanımız bunu istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşıldı. 2 ayda imzanın yüzde 84'ü tamamlandı. Bazı arkadaşlar benimsemedi. X partiler geldi, onlarla ilgilendiler. Fikir ayrılığı ortaya koydular." dedi.

"KAZILINCA ANLADIK Kİ DEVLET ÇOK DOĞRU KARAR VERMİŞ"

Bekaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Projemiz başladı. 7'nci bloğun temeli de atıldı. 662 kullanıcımız var. 823 adet yapılacak. 43 adeti dükkan olarak ayrıldı. Kazılar başlayınca gördük ki, devlet çok doğru bir karar vermiş. Zemin balçık ve kötüydü. 400 forekazık çakıldı. Hala da çakılıyor. Her insanın dairesine daire verildi. Arsalara daire verilmedi. 14 vatandaş bundan mağdur. Devlet mağdur etmez, bu da konuşulur. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve doğru olduğunu deprem sonrası herkes gördü. İnşallah 1 yıl içinde sorunlar da çözülerek tamamlanacaktır.