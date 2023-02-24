Beykoz’da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!

Asrın en büyük felaketi sonrası muhalefetin kentsel dönüşüm ile ilgili ikircikli tutumu dikkat çekti. Deprem öncesi birçok noktada sol örgütler ile muhalefet ele ele vererek bölge halkını kışkırttı. Bu nedenle birçok dönüşüm projesi ya akamete uğradı ya da iptal oldu. Büyük İstanbul Depremi beklenirken, İstanbul'da dönüşüme başlanan noktalardan biri de Beykoz'un Tokatköy mahallesi. 2016 yılında başlayan süreci CHP-HDP ve İYİ Parti ile sol örgütler durdurmak için elinden geleni yapıyor. Bölgede halkın yüzde 84'ü evlerini TOKİ'ye emanet ederken, yüzde 16'sı ise muhalefetin de desteklemesi ile evlerini vermiyor. Bu da dönüşüm sürecini akamete uğratıyor. SABAH TV olarak Tokatköy'e gittik, evlerini dönüşüme veren vatandaşların düşüncelerini dinledik. Vatandaşlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bölgeye milletvekillerini göndererek gerilimi tırmandırmasına, "Dokunulmazlıklarını kullandılar, polisi taşlattılar. Yakışmıyor." şeklinde tepki gösterdi. Muhalefetin engelleme çalışmalarına karşı oldukça öfkeli olan Tokatköy sakinleri, "Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz." sözleri ile tepki gösterdi.
"İSTANBUL CHP'YE GEÇTİ, BÜYÜKŞEHİR SICAK BAKMADI, TOKİ ÜSTLENDİ"
Tokatköy Mahallesi Muhtarı Galip Bekaroğlu, SABAH TV'ye dönüşüm sürecini en başından itibaren anlattı.
Bekaroğlu, "Kentsel dönüşüm alanı 22 Şubat 2016'da deklare edildi. Beykoz Belediyesi tarafından yapılacağı bildirildi. Halk ilkten vermek istemedi. Cumhurbaşkanlığı'na durum iletildi. Cumhurbaşkanımız burayı KİPTAŞ'ın yapması emrini verdi. Daha sonra seçimlerde Büyükşehir CHP'ye geçti. Büyükşehir bu projeye yaklaşmadı. Beykoz Belediyesi Başkanı da değişti. Yeni gelen Başkanımız bunu istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşıldı. 2 ayda imzanın yüzde 84'ü tamamlandı. Bazı arkadaşlar benimsemedi. X partiler geldi, onlarla ilgilendiler. Fikir ayrılığı ortaya koydular." dedi.
"KAZILINCA ANLADIK Kİ DEVLET ÇOK DOĞRU KARAR VERMİŞ"
Bekaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Projemiz başladı. 7'nci bloğun temeli de atıldı. 662 kullanıcımız var. 823 adet yapılacak. 43 adeti dükkan olarak ayrıldı. Kazılar başlayınca gördük ki, devlet çok doğru bir karar vermiş. Zemin balçık ve kötüydü. 400 forekazık çakıldı. Hala da çakılıyor. Her insanın dairesine daire verildi. Arsalara daire verilmedi. 14 vatandaş bundan mağdur. Devlet mağdur etmez, bu da konuşulur. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve doğru olduğunu deprem sonrası herkes gördü. İnşallah 1 yıl içinde sorunlar da çözülerek tamamlanacaktır.
"BİZ ÖLMEK İSTEMİYORUZ"
Tokatköy Mahallesi'nde dönüşüme evini veren Emin Kaya, 'Ben ölmek istemiyorum' diyerek durumun vahametini şu sözlerle anlattı:
Evimiz 40 senelikti, ghiç güvende hissetmiyorduk. Biz ölmek istemiyoruz, bir an önce evlerimizin dönüşmesini istiyoruz. Herkes İstanbul Depremi diye bağırıyor. İstanbul Depremi olursa bunun hesabını kim verecek? Bu binaların hepsi temelsiz, kaçak yapılar. Ne iskan var, ne forekazık çakılmış. Biz ölmek istemiyoruz, sloganımız bu.
"SEN SİYASETÇİSİN BENİ Mİ ÖLDÜRMEK İSTİYORSUN"
Bir yasa var, burası depremden etkilenme bölgesi. Herkes işini yapıyor. Arkadaş itiraz ediyor, edebilir. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Evini veren kimse mağdur değil. Kira yardımı veriyor devletimiz. İmza atmayan yüzde 16'lık kesim siyaseten bakıyor bu işe. Bu adam yapmasın da, sonra kim yaparsa yapsın. Böyle bir düşünce yok. Sen siyasetçisin beni öldürmeye mi çalışıyorsun abi! Böyle bir şey yok. Böyle bir yapı olmaz.
"BU İMZA ATMAYANLAR NEYİ BEKLİYOR"
Mahalle sakinlerinden Mehmet Kanbur da kentsel dönüşüm bir an önce tamamlanmasını bekleyenler arasında... Kanbur, "İlk imzayı verenlerdenim. Bizim ev 158 metreydi, ona rağmen hemen verdik. Başka yerde kirada oturuyoruz ama oturduklarımız da harabe. Bu imza atmayanlar ne bekliyor! Bu depremden sonra yeter demeleri lazım. Onların yüzünden yukarı projeye başlanamadı. Bunlar bizi yordu artık. Bir senedir bunlar nedeniyle biz mağduruz. Oturduğumuz ev, ev değil ya. Bizim artık yeni dairede rahat etmemiz lazım." dedi.
"OKMEYDANI'NDA NE KADAR MİLİTAN VARSA GETİRDİNİZ BURAYA"
Kanbur, muhalefetin engelleme çalışmalarına ateş püskürdü. Kanbur, "Okmeydanı'nda ne kadar militan varsa geldi buraya. Ben 50 senedir buradayım, tanımadığım bütün adamlar burada. Burada nasıl siyaset olmaz. Solundan tut, HDP'lisine kadar bütün teşkilatlar buradaydı." diye konuştu.
"YOLLAR İŞGAL EDİLMİŞ, MAHALLEYE İTFAİYE BİLE GİREMİYORDU"
Çok uzun yıllardır Tokatköy'de ikamet eden vatandaşlardan Ömer Kuru ise, kentsel dönüşümden beklentisini şöyle anlatıyor:
Evim 23 senelikti. İlk hazır betonu kullanan insanlardan biriydik. Zemin çok bozuk, sulak yer. Yollar işgal edilmiş çok dar, itfaiye girmiyor. Çöp arabası giremedi mahalleye. Bu nedenle bir an önce hayırlısı ile bitmesini istiyoruz.
"AKŞENER VEKİLLERİNİ GÖNDERDİN, POLİSLERİ TAŞLATTIN"
Muhalefetin evini vermeyen yüzde 16'lık kesimi kışkırtmasına tepki gösteren Kuru, "Bu tek başına yapılan bir şey değil. Organize şekilde yapılıyor. 6'lı masanın tamamı bu işin içinde. Bunların gayesi devlet ile milleti karşı karşıya getirmek. Bütün akrabaları, mahalleliyi birbirine düşürdüler. Atmadıkları iftira kalmadı. Bunların dertleri başka. Polislerimiz yaralandı. Bundan bir siyaset çıkmaması lazım. Vekilleri gönderiyim, dokunulmazlıkları var, bir şey yapamazlar diyorsun. Polisi yaralatıyorsun. Bu hiç yakışan bir şey değil." ifadelerini kullandı.
"MERAL HANIM, 570 KİŞİ Mİ MAĞDUR, 80 KİŞİ Mİ?"
Mahallede 40 senedir ikamet eden Muammer Kanbur, "570 kişi mi mağdur, 80 kişi mi mağdur?" diyerek Akşener'e seslendi.
Meral Hanım geliyor buraya, 'Vekillerimizi gönderelim, kimse bir şey yapamaz onlara' diyor. Sen şimdi 80 kişiyi mi temsil ediyorsun oy almak için, 570 kişiyi mi? Hangimizden yanasın. Vekilleri sokuyorsun, kimse dokunamasın. Polisleri taşlatıyorsun. Bu mudur hak. Başımıza geleceksin bunu mu yapacaksın? Taşındığım evden korkuyorum. 6'ncı kattayım otobüs geçerken ev sallanıyor. Bir an önce burası bitsin ki biz de rahatlayalım. 80 kişi mağdur diyorsunuz. Biz bu projenin parasını veremiyoruz diyordunuz. 1 yıldır kirayı nasıl veriyorsunuz. Ama ben biliyorum ki, İYİ Parti'si, CHP'si, HDP'si, bunlar kira yardımını da, diğer destekleri de veriyor.
"AVUKATLAR MİLLETTEN ALDIKLARI PARA İLE LÜKS ARAÇLAR ALDI"
Kentsel dönüşüme evini teslim eden Tuncer Elbaş da, muhalefetin vatandaşları kışkırttığını düşünenler arasında. Elbaş, yaşananları şöyle aktarıyor:
Biz yüzde 84 olarak evet vermişiz, projeye izin vermişiz. Bazı bu işleri karıştıran siyasi partilerin avukatları her gün burada. Milletten aldıkları avukatlık paraları ile kendilerine lüks arabalar aldılar. Devletimizin projeyi bir an önce bitirmesini istiyoruz.
"DEVLET SAĞLAM BİNA YAPACAĞIM DİYOR, NEYE HAYIR DİYORLAR ANLAMIYORUM"
Kentsel dönüşüm başlamadan evini boşaltan Ayşe Dede, "25 yaşında o eve geldim. 70 yaşıma geldim. Kolonlar ufalanıyor, demirler görünüyor. Devlet sağlam bina yapacağım diyor. Hayır diyenler yüzünden işlerimiz 1.5 yıl aksadı. Halen daha kazanacağız diyorlar. Neyi kazanacaklar, bilmiyorum. Hatay'da gördünüz, yeni binalar bile yerle bir oldu. Biz kendimiz oda oda yaptık. Düşün yani." dedi.