Bu zamana kadar neredeydın başkan?

KAhramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketinin öncesinde CHP ve HDP'li meclis üyeleri ile birlikte kentsel dönüşüme karşı çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şimdi depremle birlikte, "Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kurma kararı aldı. 21 Kasım 2022'de Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda, AK Partili Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan, TOKİ projelerine yönelik arazi tahsislerine ilişkin tepkileri eleştirerek, Mersin'in dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunmuştu. Başkan Seçer ise, "Bu dönemde toplu konut projelerine giremeyeceğimi söyledim. Havanda su dövemem, hayal âleminde gezinemem. Kentsel dönüşüm veya toplu konut konularına girmem hayaldir" demişti. Başkan, "Depremden sonra hemen Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kurma kararı aldık" açıklaması yaptı. Seçer'in açıklaması 'Bu zamana kadar neden bekledin başkan?' dedirtti.