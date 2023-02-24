Dönüşüme direnen muhtar şimdi suspus

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı, Esentepe ve Modernevler Mahallesi'nde 786 bin metrekare büyüklüğündeki alan, 2013'te "Riskli Alan" ilan edildi. Kentteki bazı dernekler, sol örgütler, siyasiler ve başını muhtarların çektiği bazı vatandaşlar, kararı yargıya taşıdı.Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın temyiz talebi de reddedilince, kentsel dönüşüm yapılamadı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrasında 5 mahallede yıkılan 185 bina, binden fazla vatandaşa mezar oldu. Sabah Ggazetesi pazar günü dönüşüme açılan savaşı ayrıntısıyla gündeme getirmişti.O dönemde kentsel dönüşüme itiraz ederek yargıya taşıyan grubun ön saflarında ise İskenderun Meydan Mahalle Muhtarı Ramazan Güneş vardı. Geçen yıl yaptığı bir açıklamada, kentsel dönüşümü nasıl engellediğini ballandıra ballandıra anlatan Güneş ortalıktan kaybolmuştu. Güneş'i SABAH buldu. Suçlamaları kabul etmeyen Güneş sadece, "Çok ciddi hak kaybımız oluyordu. Biz bu nedenle itiraz ettik. Konuşmak istemiyorum" dedi.