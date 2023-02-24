Hablemitoğlu suikastında yeni delil... Cinayetten 2 saat sonra Kıbrıs’tan Mustafa Özcan arandı

Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen emekli albay Levent Göktaş ve eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen sanık emekli albay Mumcuoğlu'nun Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yapmış olabileceğine dikkat çekerek, cinayetten yaklaşık 2 saat sonra davanın firari sanığı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın Kıbrıs'tan arandığına ilişkin yeni deliller bulunduğunu aktardı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Sanıklar Fikret Emek, Enver Altaylı ve Levent Göktaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandıkları duruşmada, Hablemitoğlu'nun eşi ve iki kızı da hazır bulundu.

YENİ DELİLLER TESPİT EDİLDİ

Cinayeti işlediği iddia edilen suç örgütünün kurucusu olduğu ileri sürülen Göktaş'ın avukatlarının savunmasının ardında duruşma savcısı söz aldı. Suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen sanık emekli albay Mumcuoğlu'nun Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yapmış olabileceğine dikkat çeken savcı, cinayetten yaklaşık 2 saat sonra davanın firari sanığı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın Kıbrıs'tan arandığına ilişkin yeni deliller bulunduğunu aktardı. Cumhuriyet savcısı savcı, bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

Mahkeme Heyeti sanık Enver Altaylı'nın daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından mahkum edildiği dosya ile sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'yla bir dönem Kazakistan'da görev yapan ve casusluk suçlamasıyla yargılanmasına devam edilen Metin Gürcan'ın dosyalarının ilgili mahkemelerden istenmesine karar verirken, sanıkların HTS kayıtlarının karşılaştırılması için bilirkişi tayin edilmesini ayrıca sanık Mumcuoğlu'nun Kazakistan'dan Kıbrıs'a oradan Türkiye'ye gelerek cinayeti işlediği iddiasına ilişkin o tarihte Kıbrıs telefon numaralarından hangi sanıkların arandığının tespitinin yapılmasını kararlaştırdı. Sanıkların "kaçma şüphesi" nedeniyle adli kontrol şartının yetersiz kalacağını açıklayan Mahkeme Başkanı, sanıklar Altaylı, Göktaş, Mumcuoğlu, Bozkır, Köstem ve Emek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.