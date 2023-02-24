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Giriş Tarihi: 24.2.2023 20:25

Polis eylem hazırlındaki teröristi yaralı ele geçirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından operasyon yürütüldü. PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren eylem hazırlığındaki terörist “Hebat Helat” kod adlı Sıtkı Kurtoğlu, Şanlıurfa'da yaralı olarak ele geçirildi. Kurtoğlu, beraberindeki “Hogir” kod adlı teröristin eylem talimatı verdiğini, talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi üzerine bu örgüt mensubunu öldürdüğünü ve yakalandığı evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polis eylem hazırlındaki teröristi yaralı ele geçirdi

Şanlıurfa Suruç ilçesi Gönen Mahallesi Karacurun mezrasında bulunan bir bağ evinde saklandığı ve örgüte 2005 yılında katıldığı tespit edilen "Hebat Helat" kod adlı Sıtkı Kurtoğlu isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun bulunduğu ikamet sabah saatlerinde polis tarafından ablukaya alındı.

POLİSLE ÇATIŞTI
Polis Özel Harekat timleri tarafından teslim olması yönünde çağrılar yapılan örgüt mensubu çağrıya ateşle karşılık verdi. Yaşanan çatışmada yaralı halde teslim olan örgüt mensubunun üzerinde ve saklandığı ikamette yapılan aramada, 1 kalaşnikof, 2 Baretta marka tabanca, 2 tabancaya ait susturucu ve 2 el bombası ele geçirildi.

TALİMATI YERİNE GETİRMEYİNCE ÖLDÜRÜP GÖMDÜ
Örgüt mensubunun yapılan sorgusunda ise şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Teröristin polise verdiği ifadede birkaç ay önce beraberindeki "Hogir" kod adlı PKK/KCK terör örgüt mensubuna eylem talimatı verdiğini, talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi üzerine bu örgüt mensubunu öldürdüğünü ve yakalandığı evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Elde edilen itirafa istinaden operasyonun düzenlendiği ikamet bahçesinde polis tarafından yapılan aramalarda toprağa gömülü halde çürümüş vaziyette teröristtin cesedi ele geçirildi.

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Polis eylem hazırlındaki teröristi yaralı ele geçirdi
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