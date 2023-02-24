Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda: Putin başarısız oluyor

Savaşın yıl dönümünde İngilizce video yayınlayan Duda, herkesin Kiev'in 3 gün içinde düşmesini beklediği savaşın ilk zamanlarında, Polonya olarak buna inanmadıklarını söyledi.

Duda, İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 milyon Polonyalının hayatını kaybettiğini, yıkılan şehirler ve soykırım suçları nedeniyle Ukrayna'nın trajedisini anladıklarını belirtti.

Putin'in Rus imparatorluğunu yeniden kurmak, dünyayı bölmek ve Avrupa'yı kalıcı olarak kaynaklarına bağımlı hale getirmek istediğini öne süren Duda, "Bugün, bir yıllık savaşın ardından başarılı olamadıklarını biliyoruz. Rusya, Ukrayna'yı fethetmedi. Batı dünyası birleşti. İttifaka daha fazla ülkenin katılmasıyla NATO'nun rolü arttı. Avrupa, nihayet Rus petrol ve gazına bağımlılığını sona erdiriyor. Stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamayan Putin başarısız oluyor." diye konuştu.

Duda, Ukraynalı askerler ve Ukrayna toplumunun kahramanlığının Putin'i durdurduğunu vurgulayarak "İlk günden beri Ukrayna'yı destekleyen Polonya ve diğer ülkelerin tavrı onu durdurdu. Ancak tüm bunlar, ABD'nin güçlü liderliği olmadan mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Zafere giden yolun uzun olduğunun altını çizen Duda, "Ukrayna'nın onayı olmadan Rusya ile anlaşmaya yönelik herhangi bir girişim kısa vadelidir ve gelecekte daha da büyük bir trajediye yol açacaktır. Kalıcı bir barış için Ukrayna'nın kazanması gerekiyor ve bunu yapma şansına sahip olması için tüm özgür dünyanın daha fazla birliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.